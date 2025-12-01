علق أليكسس ماك أليستر، لاعب فريق ليفربول، على إمكانية عودة الريدز إلى سباق الحصول على اللقب مجددًا في الفترة المقبلة، بعد سلسلة النتائج المحبطة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال أليستر في تصريحات نشرتها صحيفة ليفربول إيكو: "من الصعب علينا العودة للمنافسة على اللقب مجددًا، أعتقد أن أرسنال قوي جدًا هذا الموسم ويستحق ذلك لأنه فريق قوي، ومانشستر سيتي قريب منه، لكن بالنسبة لنا الأمر لا يتعلق بسباق اللقب، بل بجمع النقاط وتقديم أفضل ما لدينا في الفترة المقبلة".

ماك أليستر يعلق على عودة الريدز إلى سباق بريميرليج

وأضاف أليستر في تصريحاته: "بصراحة، أعتقد أنه بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير عن الذي قمنا به في الفترة الأخيرة، وخاصةً من الناحية الدفاعية، لكن نعم علينا مواصلة العمل، والتركيز الآن على مباراة الأربعاء، ونأمل أن نحقق الفوز على أرضنا".

وأشار أليستر في تصريحاته إلى ليقاته البدنية، حيث قال: "أشعر أن الكثير من الحديث دار حولي وعن حالتي الجسدية، لأكون صادقًا تمامًا، لقد مر وقت طويل وأنا أشعر أنني بخير، أعلم أنه عند الخسارة سيستمر الناس في الحديث، لكن لا بأس، أشعر أنني في حالة جيدة نفسيًا وجسديًا، لذا الآن عليّ فقط إظهار ذلك.

وأتم تصريحاته بالحديث عن مستوى إيزاك مع الريدز، قائلاً: أنا سعيد جدًا من أجل إيزاك، أعتقد أنه لاعب رائع كما نعلم جميعًا، كنت أمزح معه لأنه لا يبتسم حتى عندما يسجل، لكنني سعيد جدًا لأنه يستحق ذلك، وكذلك فيرتز، أعتقد أنه قدم مباراةً رائعةً حقًا، لذا من المهم أن يصلا إلى مستواهما".

وفاز ليفربول في مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام بنتيجة 2-0، حيث كان هذا الفوز بالنسبة للريدز بعد سلسلة من الهزائم التي تعرض لها في أكثر من مسابقة.

وغاب صلاح عن مباراة وست هام في البريميرليج، حيث جلس اللاعب على مقاعد البدلاء ولم يشارك خلال أحداث شوطي اللقاء.

وأصبح ليفربول على بعد 9 نقاط من أرسنال صاحب المركز الأول في جدول الترتيب، بعدما تعادل الجانرز في مباراته الأخيرة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 1-1.