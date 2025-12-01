المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 1
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

0 0
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

1 1
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

0 0
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ماك أليستر: عودتنا للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي صعبة.. وسعيد من من أجل إيزاك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:41 م 01/12/2025
أليكسيس ماك أليستر

ماك أليستر

علق أليكسس ماك أليستر، لاعب فريق ليفربول، على إمكانية عودة الريدز إلى سباق الحصول على اللقب مجددًا في الفترة المقبلة، بعد سلسلة النتائج المحبطة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال أليستر في تصريحات نشرتها صحيفة ليفربول إيكو: "من الصعب علينا العودة للمنافسة على اللقب مجددًا، أعتقد أن أرسنال قوي جدًا هذا الموسم ويستحق ذلك لأنه فريق قوي، ومانشستر سيتي قريب منه، لكن بالنسبة لنا الأمر لا يتعلق بسباق اللقب، بل بجمع النقاط وتقديم أفضل ما لدينا في الفترة المقبلة".

ماك أليستر يعلق على عودة الريدز إلى سباق بريميرليج

وأضاف أليستر في تصريحاته: "بصراحة، أعتقد أنه بإمكاننا تقديم أداء أفضل بكثير عن الذي قمنا به في الفترة الأخيرة، وخاصةً من الناحية الدفاعية، لكن نعم علينا مواصلة العمل، والتركيز الآن على مباراة الأربعاء، ونأمل أن نحقق الفوز على أرضنا".

وأشار أليستر في تصريحاته إلى ليقاته البدنية، حيث قال: "أشعر أن الكثير من الحديث دار حولي وعن حالتي الجسدية، لأكون صادقًا تمامًا، لقد مر وقت طويل وأنا أشعر أنني بخير، أعلم أنه عند الخسارة سيستمر الناس في الحديث، لكن لا بأس، أشعر أنني في حالة جيدة نفسيًا وجسديًا، لذا الآن عليّ فقط إظهار ذلك.

وأتم تصريحاته بالحديث عن مستوى إيزاك مع الريدز، قائلاً: أنا سعيد جدًا من أجل إيزاك، أعتقد أنه لاعب رائع كما نعلم جميعًا، كنت أمزح معه لأنه لا يبتسم حتى عندما يسجل، لكنني سعيد جدًا لأنه يستحق ذلك، وكذلك فيرتز، أعتقد أنه قدم مباراةً رائعةً حقًا، لذا من المهم أن يصلا إلى مستواهما".

وفاز ليفربول في مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وست هام بنتيجة 2-0، حيث كان هذا الفوز بالنسبة للريدز بعد سلسلة من الهزائم التي تعرض لها في أكثر من مسابقة.

وغاب صلاح عن مباراة وست هام في البريميرليج، حيث جلس اللاعب على مقاعد البدلاء ولم يشارك خلال أحداث شوطي اللقاء.

وأصبح ليفربول على بعد 9 نقاط من أرسنال صاحب المركز الأول في جدول الترتيب، بعدما تعادل الجانرز في مباراته الأخيرة أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج بنتيجة 1-1.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول إيزاك ماك أليستر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
قطر

قطر

0 0
فلسطين

فلسطين

69

عدي الدباغ توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يسارية صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg