جوارديولا: مباراة فولهام ستكون صعبة.. ورودري لن يكون متاحا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:54 م 01/12/2025
جوارديولا

جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على صعوبة مباراة فولهام في الدوري الإنجليزي، مشيراً إلى استمرار غياب رودري لاعب الفريق بسبب الإصابة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على فولهام، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 25 نقطة، بينما يقع فولهام في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

تصريحات جوارديولا

وقال جوارديولا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ماركو سيلفا مدرب فولهام كان حاضرًا لسنوات عديدة، ودائمًا ما كانت مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "ستكون مباراة صعبة، تنظيم فولهام استثنائي وفي كل عام يتحسنون مع الكرة".

وتابع: "فولهام خصم صعب للغاية، شاهدتُ مبارياتهم ضد تشيلسي وأرسنال وسندرلاند، ودائمًا ما يكون من الصعب على الخصم اختراق دفاعاتهم".

وواصل: "لطالما كان هذا الملعب الجميل في لندن هو الملعب المثالي".

وأتم جوارديولا تصريحاته: "رودري لن يكون متاحا للسفر إلى لندن، ولا أعرف ما إذا كان سيتم وضعه في الاعتبار لمباراة السبت أمام سندرلاند".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
