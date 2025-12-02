أكد توماس فرانك مدرب توتنهام هوتسبر، أن فريقه مستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد، مشيراً إلى أنه يتفهم إحباط جماهير الفريق.

ويلتقي توتنهام هوتسبر مع نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء الثلاثاء، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل توتنهام المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، ويأتي نيوكاسل في المركز الثالث عشر بنفس عدد النقاط.

تصريحات توماس فرانك

وقال فرانك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الجميع مستعد وجاهز لمواجهة نيوكاسل غدًا".

وأضاف: "أتفهم تمامًا الإحباط الذي نشعر به إن لم نفز فسيبقى الإحباط قائمًا وهذا طبيعي إنه جزء من المشكلة، وظيفتي هي أن أفعل ما بوسعي لأضمن هدوئنا، وأن ننظر إلى الأمور بطريقة تُوزّع الأمور فيها من حيث الأداء والتأثيرات وكيفية بناء الفريق، نحن لا شيء بدون جماهيرنا الرائعة، لذا نحن بحاجة لبعضنا البعض".

وأتم مدرب توتنهام تصريحاته: "أعرف أن نيوكاسل فريق جيد، أعتقد أنهم كانوا جيدين لفترة طويلة منذ تولي إيدي هاو المسؤولية، أنا معجب بإيدي وجهازه الفني وكل ما يفعلونه بشكل كبير، إنهم فريق قوي جدًا وعدواني للغاية ويتحدثون عن سجلهم الجيد على أرضهم، إنه فريق صعب والجميع يعلم ذلك، أعتقد أنهم فازوا في آخر ست مباريات على أرضهم، لذا فهو توقيت مثالي وجيد، ولكنه ليس فريقًا لا يُقهر".