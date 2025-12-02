في مواجهة فولهام.. خطر الإيقاف يطارد ثنائي مانشستر سيتي

يواجه الثنائي جيانلويجي دوناروما وبرناردو سيلفا لاعبا مانشستر سيتي الإنجليزي، خطر الإيقاف خلال مباراة فولهام الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على فولهام، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 25 نقطة، بينما يقع فولهام في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة.

خطر الإيقاف يطارد دوناروما وبرناردو سيلفا

يواجه بيب جوارديولا احتمالًا حقيقيًا بفقدان لاعبين أساسيين من تشكيلة مانشستر سيتي بسبب الإيقاف لمباراة واحدة.

يأتي هذا التهديد الوشيك في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يدخل السيتي في سلسلة مباريات شاقة تمتد من ديسمبر وحتى أوائل يناير، وغالبًا ما يزيد الإرهاق والتناوب وزيادة حدة المباريات من خطر الإنذارات، مما يضع ضغطًا إضافيًا على اللاعبين.

بالنسبة لجوارديولا، يصبح الحفاظ على إيقاع الفريق مع ضمان الانضباط أمرًا صعبًا، لا سيما مع تراكم البطاقات على العديد من اللاعبين الكبار، لقد تعامل السيتي مع سيناريوهات مماثلة في المواسم السابقة، وطبيعة المنافسين القادمين تعني أن أي غياب قد يكون له تأثير مباشر على زخمهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد حصولهما على البطاقات الصفراء ضد ليدز يونايتد، أصبح كلٌّ من جيانلويجي دوناروما وبرناردو سيلفا على بُعد بطاقة صفراء واحدة فقط من الإيقاف لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب تراكم هذه الإنذارات.

في أول 13 مباراة له مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، تلقى قائد الفريق برناردو سيلفا ما مجموعه أربعة إنذارات، بينما تلقى دوناروما العدد نفسه من هذه البطاقات في أول 10 مباريات له في الدوري الممتاز.

وبناء على ذلك، يتعين على الثنائي تجنب البطاقات الصفراء في جميع مباريات مانشستر سيتي الست المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا كانا يرغبان في تجنب الإيقاف لمباراة واحدة.