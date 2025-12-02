المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة سريعة.. مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:54 ص 02/12/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران من جديد، مع انطلاق الجولة 14 من المسابقة لموسم 2025-2026، والتي تحمل في طياتها مواجهات قوية.

وانطلقت النسخة الحالية من الدوري في منتصف أغسطس الماضي، وشهدت حتى الآن إقامة أول 13.

واختتمت منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة 14 اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

بورنموث × إيفرتون - 9:30 مساء

فولهام × مانشستر سيتي - 9:30 مساء

نيوكاسل × توتنهام - 10:15 مساء

الأربعاء 3 ديسمبر 2025

أرسنال × برينتفورد - 9:30 مساء

برايتون × أستون فيلا - 9:30 مساء

بيرنلي × كريستال بالاس - 9:30 مساء

وولفرهامبتون × نوتنجهام فورست - 9:30 مساء

ليدز × تشيلسي - 10:15 مساء

ليفربول × سندرلاند - 10:15 مساء

الخميس 4 ديسمبر 2025

مانشستر يونايتد × وست هام - 10:00 مساء

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

