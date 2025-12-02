كشف المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، رد فعل اللاعب المصري محمد صلاح بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام وست هام يونايتد.

وظل صلاح بين بدلاء ليفربول في مباراة الفوز (2-0) على وست هام بالجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي دون أن يشارك، في سابقة تحدث لأول مرة في عهد سلوت.

رد فعل صلاح بعد جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء سندرلاند: رد فعل صلاح بعد جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول كانت طبيعية بالنسبة للاعب يملك الجودة التي تؤهله إلى المشاركة معنا.. قدم مستويات مذهلة مع النادي، وسيواصل ذلك مستقبلًا".

وأضاف في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "لم يكن سعيدًا بالتأكيد لأنه لم يبدأ مباراة وست هام، لكنه لم يكن الوحيد".

وواصل تصريحاته: "الطريقة التي تصرف بها صلاح كانت متوقعة تمامًا من لاعب محترف بهذا المستوى، لقد تعامل بشكل رائع، ولا يمكن أن تكون لاعبًا مطالبًا بالأداء العالي دون أن تكون منضبطًا للغاية".

قبل أن يختتم في هذا الصدد: "صلاح يعرف جيدًا كيف يحافظ على جاهزيته سواءً لعب جيدًا أو لم يلعب، وسواءً شارك أو لم يشارك.. سيظل دائمًا محترفًا مثاليًا".

يشار إلى أن صلاح سجل 5 أهداف فقط بقميص ليفربول هذا الموسم، من بينها هدف وحيد في منافسات دوري أبطال أوروبا 2025-2026.