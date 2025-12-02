تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، مع انطلاق الجولة 14 من المسابقة لموسم 2025-2026.

واختتمت منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة 14 اليوم الثلاثاء.

وبعد انتهاء الجولة 13، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

عودة سريعة.. مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي

ويأمل ليفربول حامل اللقب في استعادة بريقه بعد بداية متذبذبة، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 14 من المسابقة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 30 نقطة

مانشستر سيتي - 25 نقطة

تشيلسي - 24 نقطة

أستون فيلا - 24 نقطة

برايتون - 22 نقطة

سندرلاند - 22 نقطة

مانشستر يونايتد - 21 نقطة

ليفربول - 21 نقطة

