مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

مانشستر سيتي يلاحق صدارة أرسنال.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 14

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:58 ص 02/12/2025
فريق أرسنال

أرسنال

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لعودة المنافسة، مع انطلاق الجولة 14 من المسابقة لموسم 2025-2026.

واختتمت منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة 14 اليوم الثلاثاء.

وبعد انتهاء الجولة 13، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

عودة سريعة.. مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي

ويأمل ليفربول حامل اللقب في استعادة بريقه بعد بداية متذبذبة، إذ يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل الجولة 14 من المسابقة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 30 نقطة

مانشستر سيتي - 25 نقطة

تشيلسي - 24 نقطة

أستون فيلا - 24 نقطة

برايتون - 22 نقطة

سندرلاند - 22 نقطة

مانشستر يونايتد - 21 نقطة

ليفربول - 21 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

كأس العرب قطر 2025

تابع
