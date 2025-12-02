المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

قبل لقاء برينتفورد.. أرتيتا يحدد موعد عودة 4 مصابين إلى أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:57 م 02/12/2025
أرتيتا

مايكل أرتيتا - مدرب أرسنال

حدد المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، موعد عودة 4 لاعبين مصابين إلى المشاركة في المباريات المقبلة.

ويستدرج أرسنال ضيفه برينتفورد، مساء غدٍ الأربعاء، إلى ملعب الإمارات، لملاقاته في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد عودة 4 مصابين إلى أرسنال

يعاني أرسنال هذا الموسم من سلسلة من الإصابات المؤثرة، كان آخرها غياب ويليام ساليبا رفقة جابرييل عن مباراة الديربي أمام تشيلسي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي بحسب ما نشرته شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "ساليبا كان يعاني من انزعاج بسيط، وأعتقد أن الأمر مسألة أيام فقط.. لكنني لا أعرف ما إذا كان بإمكانه المشاركة ضد برينتفورد، سنرى في الحصة التدريبية الأخيرة".

وأضاف بشأن البلجيكي لياندرو تروسارد: "سيعود أيضًا خلال أيام".

وواصل المدرب الإسباني تصريحاته: "هافيرتز يحتاج إلى عدة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة في مباريات أرسنال.. هو يقوم بعمل جيد ويؤدي بعض التدريبات، لكنه ما زال في حاجة إلى بعض الوقت".

قبل أن يختتم: "جابرييل في حالة جيدة، لكنه أيضًا يحتاج إلى عدة أسابيع من أجل التعافي من إصابته".

يشار إلى أن أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بـ30 نقطة، وفارق 5 نقاط عن الثاني مانشستر سيتي، و6 نقاط عن الثالث تشيلسي.

 

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مايكل أرتيتا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg