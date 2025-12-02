حدد المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، موعد عودة 4 لاعبين مصابين إلى المشاركة في المباريات المقبلة.

ويستدرج أرسنال ضيفه برينتفورد، مساء غدٍ الأربعاء، إلى ملعب الإمارات، لملاقاته في مباراة تقام ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد عودة 4 مصابين إلى أرسنال

يعاني أرسنال هذا الموسم من سلسلة من الإصابات المؤثرة، كان آخرها غياب ويليام ساليبا رفقة جابرييل عن مباراة الديربي أمام تشيلسي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي بحسب ما نشرته شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "ساليبا كان يعاني من انزعاج بسيط، وأعتقد أن الأمر مسألة أيام فقط.. لكنني لا أعرف ما إذا كان بإمكانه المشاركة ضد برينتفورد، سنرى في الحصة التدريبية الأخيرة".

وأضاف بشأن البلجيكي لياندرو تروسارد: "سيعود أيضًا خلال أيام".

وواصل المدرب الإسباني تصريحاته: "هافيرتز يحتاج إلى عدة أسابيع قبل العودة إلى المشاركة في مباريات أرسنال.. هو يقوم بعمل جيد ويؤدي بعض التدريبات، لكنه ما زال في حاجة إلى بعض الوقت".

قبل أن يختتم: "جابرييل في حالة جيدة، لكنه أيضًا يحتاج إلى عدة أسابيع من أجل التعافي من إصابته".

يشار إلى أن أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بـ30 نقطة، وفارق 5 نقاط عن الثاني مانشستر سيتي، و6 نقاط عن الثالث تشيلسي.