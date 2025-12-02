ماريسكا: بالمر قد يشارك في مباراة تشيلسي وليدز

أكد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن كول بالمر، نجم فريقه، بات قريبا من المشاركة في المباريات، عندما يلتقي الفريق اللندني مع ليدز يونايتد غدا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالمر تعافى مؤخرا من الإصابة التي أبعدته منذ 20 سبتمبر، وجلس على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع أرسنال في الجولة الماضية من الدوري، يوم الأحد، لكن دون أن يشارك.

ووفقا لما قاله ماريسكا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليدز، فإن بالمر (23 عاما) متاح للمشاركة، لكنه في الوقت نفسه "سيحتاج إلى إدارة دقائق لعبه" في طريق عودته إلى الجاهزية الكاملة.

وأضاف: "في المباراة الماضية كان بالمر على مقاعد البدلاء، ولكن بـ10 لاعبين، كانت الأمور معقدة للدفع به، حيث أنه لم يصل لجاهزيته الكاملة بدنيا".

وأوضح: "هو متاح ويمكن أن يبدأ اللقاء، الفكرة معه هو أن نبدأ منحه الدقائق حتى يصبح جاهزا للعب مباراة كاملة".

وأكد ماريسكا أنه بالإضافة إلى كايسيدو، سيفتقد الفريق أيضا ليفي كولويل الغائب منذ فترة طويلة، والذي يواصل التعافي من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها في الصيف، كما سيغيب لاعبا الوسط داريو إيسوجو وروميو لافيا.

وأتم: "روميو مازال يتعافى، داريو كان بخير وبدأ بعض الحصص التدريبية معنا، لكنه يحتاج الآن إلى التخفيف قليلا، لذا سيغيب مرة أخرى، ونأمل ألا يكون الأمر خطيرا، البقية جميعهم بحالة جيدة".

