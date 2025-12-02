المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

نجم برينتفورد يلاحق هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة 14

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:56 م 02/12/2025
هالاند

إيرلينج هالاند

يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لمواصلة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 13 جولة من الموسم الجديد، شهدت صراعا مشتعلا بين الهدافين.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 14 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء اليوم الثلاثاء.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي ينفرد إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف عن إيجور تياجو، لاعب برينتفورد، أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 13 وقبل انطلاق الجولة التالية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 14 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 11 هدفا

داني ويلبيك (برايتون) - 7 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 7 أهداف

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 6 أهداف

بريان مبيومو (مانشستر يونايتد) - 5 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

الدوري الإنجليزي إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg