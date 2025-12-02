فاز اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز من نادي مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في تفوقه (2-1) على كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك إلى تألق برونو فرنانديز الذي قدم تمريرتين حاسمتين.

برونو الأفضل في الجولة بالدوري الإنجليزي

كشف موقع الدوري الإنجليزي الرسمي حصول برونو فرنانديز على جائزة لاعب الجولة 13 في الدوري الإنجليزي.

وتفوق برونو في تصويت الجماهير على المرشحين الآخرين لحصد جائزة لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي، وهم ريس جيمس وفيل فودين ومالك ثياو وإنزو لو فيه وإيجور تياجو وإيميليانو مارتينيز وكيني تيتي.

وتمكن برونو فرنانديز من حسم جائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي لصالحه بـ37%، مقابل 30% لجيمس.

وأصبح البرتغالي برونو فرنانديز ثالث لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد كل من هاري ماجواير وبرايان مبيومو في الجولتين 8 و9 على التوالي.

يشار إلى أن برونو بات رابع أكثر لاعب يصنع أهدافًا لمانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ56 تمريرة حاسمة، خلف كل من ريان جيجز (162) وواين روني (93) وديفيد بيكهام (80).