المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 0
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

- -
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الثالثة لمانشستر يونايتد.. برونو يحصد جائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:32 م 02/12/2025
برونو فيرنانديز

برونو فرنانديز - قائد مانشستر يونايتد

فاز اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز من نادي مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب بالجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في تفوقه (2-1) على كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك إلى تألق برونو فرنانديز الذي قدم تمريرتين حاسمتين.

برونو الأفضل في الجولة بالدوري الإنجليزي

كشف موقع الدوري الإنجليزي الرسمي حصول برونو فرنانديز على جائزة لاعب الجولة 13 في الدوري الإنجليزي.

وتفوق برونو في تصويت الجماهير على المرشحين الآخرين لحصد جائزة لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي، وهم ريس جيمس وفيل فودين ومالك ثياو وإنزو لو فيه وإيجور تياجو وإيميليانو مارتينيز وكيني تيتي.

وتمكن برونو فرنانديز من حسم جائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي لصالحه بـ37%، مقابل 30% لجيمس.

وأصبح البرتغالي برونو فرنانديز ثالث لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بجائزة لاعب الجولة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد كل من هاري ماجواير وبرايان مبيومو في الجولتين 8 و9 على التوالي.

يشار إلى أن برونو بات رابع أكثر لاعب يصنع أهدافًا لمانشستر يونايتد في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ56 تمريرة حاسمة، خلف كل من ريان جيجز (162) وواين روني (93) وديفيد بيكهام (80).

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برونو فرنانديز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

0 0
الكويت

الكويت

8

عرضية أرضية قابلها محمد شريف بتسديدة ولكنها وصلت سهلة إلى أحضان الحارس سعود الحوشان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg