علق ريجيس لو بريس، المدير الفني لفريق سندرلاند على المباراة المقبلة التي سيخوضها أمام ليفربول، في إطار مواجهات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار لو بريس في تصريحاته إلى كيفية التعامل مع إيزاك مهاجم ليفربول والمنتقل حديثًا إليهم، والذي استطاع أن يسجل أولى أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة الأخيرة أمام وست هام.

كيف سيتعامل مدرب سندرلاند مع إيزاك بعد تألقه في لقاء وست هام؟

وقال لو بريس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الريدز: "أي فريق قد يمر بمرحلة معاناة في أي وقت في الموسم، هذا الدوري صعب للغاية، وهناك العديد من المنافسات الأخرى التي قد تؤثر على مستوى ليفربول، هـم يلعبون في دوري أبطال اوروبا أيضًا".

وأضاف: "لكن المعاناة أمر طبيعي في رأيي، لقد قدموا مباراة كبيرة ضد وست هام وكانوا الطرف المهيمن كما هو متوقع، لذلك مبارتنا أمامهم بالتأكيد ستكون في غاية الصعوبة".

وعن كيفية إيقاف إيزاك في اللقاء، قال مدرب سندرلاند: "الأمر لا يقتصر على إيزاك فحسب، ربما لديهم أربعة أو ستة لاعبين في غاية الخطورة، ربما 11 لاعب أيضًا، لا أركز على الأفراد بشكل كبير، ما أركز عليه هو فريقي وطريقة اللعب التي سنلعبها، بالشجاعة والعمل الجماعي القوي، إذا قمنا بذلك لن نندم".

واختتم: "لكي ننافس ليفربول غدًا، يجب أن نلعب النسخة الأفضل منا، لقد كافحنا وعملنا بجد لكي ننال امتياز اللعب في مثل هذه الملاعب، إنه تحد كبير ومباراة صعبة ولكن في اعتقادي نحن نرغب في تجربة هذا النوع من التحديات".

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الريدز للمواصلة في تحقيق الفوز بعد الانتصار في مباراته الأخيرة بثنائية مقابل لا شيء.