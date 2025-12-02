المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من أجل تعويض صلاح.. ليفربول يبدأ خطوات فعلية للتعاقد مع رودريجو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:58 م 02/12/2025
صلاح

رودريجو يقترب من البريميرليج

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي خطوات فعلية نحو التعاقد مع لاعب هجومي رفيع المستوى خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، استعدادًا لتعويض غياب نجمه المصري محمد صلاح خلال مشاركته المنتظرة في كأس الأمم الأفريقية.

ليفربول يتحرك لتعويض غياب صلاح في أمم أفريقيا

وبحسب تقرير نشره موقع فيخايس، فإن إدارة ليفربول وضعت البرازيلي رودريجو جويس، جناح ريال مدريد، على رأس قائمة أولوياتها في يناير، وبدأت بالفعل العمل على صفقة انتقال محتملة لضمه.

ويبحث رودريجو عن دقائق لعب أكثر بعد تراجع مشاركاته في تشكيلة ريال مدريد، وهو ما قد يدفع اللاعب للتفكير بجدية في خوض تجربة جديدة تمنحه مساحة أكبر لإثبات قدراته.

ويرى ليفربول أن النجم البرازيلي سيكون إضافة استثنائية للخط الهجومي، نظرًا لقدرته على اللعب في مختلف مراكز الثلاثي الأمامي، إلى جانب امتلاكه لموهبة كبيرة ومستقبل واعد رغم التحديات التي واجهها في الفترة الماضية داخل النادي الإسباني.

ويؤمن النادي الإنجليزي بأن اللعب بانتظام في الدوري الإنجليزي الممتاز سيظهر أفضل ما لدى اللاعب، وأن البيئة الفنية داخل الفريق يمكن أن تساعد في تطويره ليصبح نجمًا عالميًا خلال السنوات المقبلة، خاصة مع صغر سنه وقابليته للتطور.

ورغم اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد معه، يبقى ليفربول واحدًا من أبرز الوجهات المحتملة، لكن اللاعب سيكون مطالبًا بدراسة خطوته بعناية، خاصة في ظل وجود خط هجوم قوي داخل "الريدز"، قد يحد من مشاركته الأساسية في بعض الفترات.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية نادي ليفربول

