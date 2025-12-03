المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

2 1
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

مستمر 13 موسمًا.. صلاح يبحث عن ثأر قديم من سندرلاند

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:39 م 02/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يستعد فريق ليفربول مساء الغد الأربعاء، لمواجهة سندرلاند ضمن مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتطلع ليفربول لتحسين النتائج في الفترة الماضية التي شهدت تعثرات عديدة كان آخرها الخسارة ضد مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول هذه المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد سندرلاند في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

ليفربول بدأ بالفعل يحسن نتائجه بعد الفوز الأخير الذي حققه على وست هام يونايتد بنتيجة 2-0، في مباراة غاب عنها محمد صلاح حيث بقي على مقاعد البدلاء دون المشاركة.

ثأر مستمر 13 موسمًا

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات محمد صلاح مع فريق سندرلاند سنجد أنه لعب ضده مرة واحدة فقط كانت يوم 19 أبريل 2014، لكن هذه المرة كانت بقميص تشيلسي.

تشيلسي خسر هذه المباراة من سندرلاند بنتيجة 2-1، ولعب خلالها النجم المصري 66 دقيقة، في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة 35 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2013-14.

صلاح لعب أساسيا في هذه المباراة وخرج في الدقيقة 66 وشارك بدلا منه الألماني أندريه شورله، علمًا بأن النجم المصري كان قد غاب عن المشاركة في مباراة الدور الأول والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ولعب محمد صلاح في الموسم الحالي 2025-26، حتى الآن 18 مباراة بواقع 1479 دقيقة، سجل خلالهم 5 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول تشيلسي محمد صلاح سندرلاند الدوري الإنجليزي الممتاز

