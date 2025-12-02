المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سعر مرتفع وخلاف قديم.. لماذا تتعقد صفقة إنتر وحارس توتنهام؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:50 م 02/12/2025
فيكاريو حارس توتنهام

جولييلمو فيكاريو

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اهتمام إنتر ميلان بالتعاقد مع حارس مرمى توتنهام، جولييلمو فيكاريو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن النادي الإيطالي يواجه عقبتين كبيرتين قد تعرقلان سعيه وراء ضم الحارس الدولي.

ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفتا لاجازيتا ديلو سبورت وكورييري ديلو سبورت، فإن إنتر يستعد لمرحلة ما بعد يان سومر المتوقع رحيله مع نهاية الموسم، ويرى فيكاريو - صاحب الـ29 عامًا - الخيار الأول لتعويضه في موسم 2026-2027.

ويبدو أن رغبة الحارس في العودة إلى إيطاليا بنهاية الموسم تمثل نقطة إيجابية للإنتر، خاصة أنه كان هدفًا للنادي قبل انتقاله إلى توتنهام في صيف 2023، حين لعب سابقًا لإمبولي وقدم مستويات لافتة جعلته محط أنظار عمالقة الكالتشيو.

العقبة الأولى.. السعر المرتفع

تشير التقارير إلى أن توتنهام يشترط 25 إلى 30 مليون يورو للموافقة على بيع فيكاريو.

وهو مبلغ قد يصعب على إنتر دفعه في ظل سياسة النادي الحالية، القائمة على التعاقد مع لاعبين صاعدين برواتب منخفضة، كما حدث في ضم بيتار سوتشيتش وأنجي يوان بوني مؤخرًا.

العقبة الثانية.. العلاقة المتوترة بين باراتيتشي وماروتا

تعد علاقة المدير الرياضي لتوتنهام فابيو باراتيتشي برئيس إنتر بيبي ماروتا عاملاً إضافيًا يعقد المفاوضات.

تشير التقارير إلى أن باراتيتشي لن يكون متحمسًا لتسهيل أي صفقة لصالح إنتر أو ماروتا تحديدًا، بسبب خلافات ماضية تعود لفترة عملهما المشترك في يوفنتوس حتى عام 2018، قبل رحيل ماروتا عقب وصول كريستيانو رونالدو.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام إنتر ميلان جولييلمو فيكاريو

