كتب النجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رقما قياسيا، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفضل هدفه في شباك فولهام.

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره فولهام، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح هالاند أهداف مانشستر سيتي في لقاء فولهام عند الدقيقة 17 من عمر المباراة، وجاء الهدف بعدما أرسل دوكو عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة صاروخية استقرت داخل الشباك.

أسرع لاعب يسجل 100 هدفاً في الدوري الإنجليزي

وصل هالاند بفضل هدفه في شباك فولهام، إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يُسجل 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل إلى 100 هدف في 111 مباراة.

وتخطى هالاند، الأسطورة آلان شيرر الذي أصبح ثاني أسرع لاعب يُسجل 100 هدف في أول 124 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيرلينج هالاند هو أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى:

20 هدفًا (13 مباراة)

30 هدفًا (27 مباراة)

40 هدفًا (39 مباراة)

50 هدفًا (48 مباراة)

100 هدفًا (111 مباراة)