فيرتز: لا أضع الضغط على نفسي.. وسعيد بانضمامي لليفربول

أبدى فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول الإنجليزي، سعادته بخطوة انتقاله للفريق الإنجليزي في فترة الانتقالات الأخيرة، مشيرا إلى أنه استعاد الثقة من التواجد أساسيا في مباراة وست هام.

وقال فيرتز في تصريحات للموقع الرسمي: "كنت سعيدًا جدًا بالمشاركة أساسيًا، لأنني كنت غائبًا عن مباراتين، كنت سعيدًا لأن المدرب قرر إشراكي في المباراة".

وأضاف: "حاولتُ بذل قصارى جهدي للمساعدة في تغيير مسار الأمور والبدء بالفوز بالمباريات مجددًا، أنا سعيد لأنني استطعتُ تقديم أفضل ما لديّ".

وواصل: "كنت ألعب أكثر كصانع ألعاب، وكانت لديّ حرية الوصول إلى المساحات الفارغة وخلق ضغط هجومي، حاولتُ تحسين الاستحواذ على الكرة، وخلق الفرص".

قبل أن ينهي فيرتز: "لا أضع الكثير من الضغط على نفسي لأنني أعرف ما يمكنني فعله على أرض الملعب، وعندما أساعد الفريق على الفوز بهذه الطريقة، أشعر بالسعادة أيضًا".

ولعب فيرتز مع ليفربول حتى الآن 17 مباراة بواقع 1194 دقيقة، لم يسجل خلالهم أي أهداف واكتفى بتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة.