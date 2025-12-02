المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تحت أنظار مرموش.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة فولهام في مباراة الـ"9 أهداف"

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:31 م 02/12/2025
مانشستر سيتي

مانشستر ستيي ضد فولهام

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على حساب فولهام، بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أقيمت مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام، على ملعب "كرافن كوتيج" في الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

بدأ فريق مانشستر سيتي بتشكيل أساسي مكون من: "دوناروما - نونيز - جفارديول - دياز - أوريلي - نيكو - رايندرز - برناردو - فودين - هالاند - دوكو".

وجلس الدولي المصري عمر مرموش على مقاعد البدلاء أمام فولهام، دون أن يشارك في أي دقيقة.

مانشستر سيتي يتغلب على فولهام

أحرز النرويجي إيرلينج هالاند هدف التقدم لمانشستر سيتي، في الدقيقة 17، بعدما أرسل دوكو عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قابلها هالاند بتسديدة صاروخية استقرت داخل الشباك.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يُسجل 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث وصل إلى 100 هدف في 111 مباراة. أصبح آلان شيرر الآن ثاني أسرع لاعب يُسجل 100 هدف في أول 124 مباراة له في البريميرليج.

جاء الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي بواسطة تيجاني ريندرز، في الدقيقة 37، بعدما مرر هالاند كرة بينية تسلمها رايندرز وسدد بيمناه داخل شباك فولهام.

وعزز فيل فودين من تقدم الفريق السماوي، خلال الدقيقة 44، بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بباطن القدم "R2" سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس داخل الشباك.

واستطاع ويل سميث رو تقليص الفارق، بإحراز هدف أول لصالح فولهام، في الدقيقة 2+45، بعدما سدد اللاعب كرة صاروخية لا تصد ولا ترد على يمين الحارس دوناروما.

وخلال الشوط الثاني، سجل فيل فودين هدف السيتي الرابع في الدقيقة 52، بعد عرضية داخل منطقة الجزاء مررها هالاند بكعب القدم إلى فودين الذي قابلها بتسديدة قوية داخل الشباك ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء والرابع لفريقه.

وسجل أليكس إيوبي الهدف الثاني لصالح فولهام في الدقيقة 52، بعدما سدد بباطن القدم من على حدود منطقة الجزاء على يسار الحارس دوناروما.

بينما عاد جيرمي دوكو ليسجل خامس أهداف السيتي، في الدقيقة 54 بعدما استخلص الكرة من الدفاع وسدد بقوة من على حدود المنطقة ولكنها اصطدمت في قدم مدافع فولهام واستقرت داخل الشباك.

وقلص صامويل تشوكويزي النتيجة، بإحراز الهدف الثالث لصالح فولهام، في الدقيقة 73، بعدما سدد كرة قوية على يمين الحارس دوناروما لتستقر داخل الشباك.

وأشعل تشوكويزي المباراة، بتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفولهام، في الدقيقة 78، بعدما سدد اللاعب كرة يسارية قوية على يسار دوناروما.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

بينما تجمد فولهام في المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة، وبفارق 6 نقاط فقط عن أول مراكز الهبوط.

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي فولهام مانشستر سيتي عمر مرموش

التعليقات

