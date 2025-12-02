حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على حساب بورنموث، بهدف دون رد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

احتضن ملعب "فيتاليتي" مجريات لقاء بورنموث ضد إيفرتون، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر منافسات الدوري الإنجليزي.

إيفرتون يتجاوز عقبة بورنموث

فرض فريق إيفرتون سيطرته الكاملة على اللقاء ضد بورنموث، وكان قريبًا من التهديف في الشوط الأول، لولا صلابة دفاع الفريق صاحب الأرض.

ونجح الجناح المتألق، جاك جريليش، في فك شفرة شباك بورنموث، بإحراز هدف الفوز لصالح التوفيز، خلال الدقيقة 78 من عمر المباراة.

ورفع إيفرتون رصيده بهذا الفوظ إلى 21 نقطة، في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما يقبع بورنموث في المركز الرابع عشر، وفي رصيده 19 نقطة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن أول مراكز الخطر في جدول الترتيب.