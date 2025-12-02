المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
هالاند: عشنا مباراة مجنونة ضد فولهام.. ووظيفتي تسجيل الأهداف ومساعدة فريقي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:47 م 02/12/2025
هالاند

إيرلينج هالانج - مهاجم مانشستر سيتي

اعترف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بعدم براعة أداء فريقه أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

وانتصر مانشستر سيتي على فولهام بنتيجة 5-4، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هالاند لقناة سكاي سبورتس: "أعتقد أنك لو كنت جالسًا في منزلك الآن، لاستمتعت بتلك المباراة، كانت مباراة مجنونة، تسعة أهداف تُعتبر عددًا كبيرًا. في النهاية، فزنا وسعداء، لكنه ليس الفوز الأفضل".

وأضاف: "إنجاز الـ100 هدف في الدوري؟ إنه إنجازٌ كبير، وأنا فخورٌ به حقًا، لكني أحاول مساعدة الفريق في تسجيل الأهداف، هذه هي وظيفتي فقط".

وواصل: "كل مباراة مختلفة، لا يمكنك تذكر ما حدث، بل عليك التركيز على ما هو قادم. في الواقع، خسرنا أمام نيوكاسل وليفركوزن، لكن لدينا الآن مباراتان متتاليتان، وعلينا مواصلة التقدم".

وأنهى هالاند حديثه: "آرسنال جاء إلى هنا وفاز، فولهام فريق رائع، لكن لا يجب أن نفكر كثيرًا في آرسنال. يجب أن نركز على أنفسنا، لم يكن أداؤنا اليوم جيدًا بما يكفي، ونحن ندرك ذلك. علينا أن نتحسن كفريق، وهذا ما سنفعله".

الدوري الإنجليزي فولهام مانشستر سيتي هالاند

