أشعل فريق مانشستر سيتي الصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026، بعدما تغلب على مضيفه فولهام، بخمسة أهداف مقابل أربعة.

مانشستر سيتي حل ضيفًا ثقيلاً على نظيره فولهام، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "كرافن كوتيج".

ورتفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف المتصدر آرسنال الذي يملك 30 نقطة، بينما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وانتصر إيفرتون على نظيره بورنموث، بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب "فيتاليتي" في المباراة الثانية للجولة الـ14 بالبطولة، مساء اليوم الثلاثاء.

فيما حقق نيوكاسل يونايتد تعادلاً مثيرًا أمام ضيفه توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل لكل منهما، في مباراة أقيمت فعالياتها على ملعب "سانت جيمس بارك".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره سندرلاند، بينما يصطدم آرسنال بمنافسه برينتفورد، على أن يلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد، ويستضيف مانشستر يونايتد خصمه وست هام، في الجولة الـ14 من البريميرليج.

طلع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا