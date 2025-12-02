انتزع فريق توتنهام هوتسبير تعادلاً ثمينًا من أنياب مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

دارت فعاليات لقاء نيوكاسل وتوتنهام هوتسبير، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "سانت جيمس بارك".

توتنهام يتعادل مع نيوكاسل إيجابيًا

دخل توتنهام مباراته أمام نيوكاسل بالتشكيل التالي: "فيكاريو - بورو - فان دي فين - روميرو - سبينس - بينتانكور - سيمونز - سار - قدوس - كولو مواني - أودوبرت".

بينما ضم تشكيل نيوكاسل يونايتد: "رامسديل - ليفرامينتو - تشاو - دان بيرن - لويس هال - لويس مايلي - تونالي - جويلينتون - جاكوب ميرفي - فولتماده - هارفي بارنز".

أحرز البرازيلي برونو جيماريش هدف التقدم لصالح نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 71 من عمر المباراة أمام توتنهام هوتسبير.

وبعد محاولات مستمرة، نجح لاعبو توتنهام في إدراك التعادل أمام أصحاب الأرض، عبر هدف سجله المدافع كريستيان روميرو، في الدقيقة 78.

لكن الماكابايس أكدوا تفوقهم أمام السبيرز، بتسجيل الهدف الثاني، عبر الجناح أتوني جوردون، في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

واستطاع النجم الأرجنتيني روميرو أن يسجل الهدف الثاني له ولصالح توتنهام، أمام نيوكاسل في الدقيقة 5+90 من الوقت بدل الضائع.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 19 نقطة، في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.