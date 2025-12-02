المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

"هدف +90".. توتنهام يقتنص تعادلاً دراماتيكيًا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

12:18 ص 03/12/2025
نيوكاسل ضد توتنهام

توتنهام ضد نيوكاسل

انتزع فريق توتنهام هوتسبير تعادلاً ثمينًا من أنياب مضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026

دارت فعاليات لقاء نيوكاسل وتوتنهام هوتسبير، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "سانت جيمس بارك".

توتنهام يتعادل مع نيوكاسل إيجابيًا

دخل توتنهام مباراته أمام نيوكاسل بالتشكيل التالي: "فيكاريو - بورو - فان دي فين - روميرو - سبينس - بينتانكور - سيمونز - سار - قدوس - كولو مواني - أودوبرت".

بينما ضم تشكيل نيوكاسل يونايتد: "رامسديل - ليفرامينتو - تشاو - دان بيرن - لويس هال - لويس مايلي - تونالي - جويلينتون - جاكوب ميرفي - فولتماده - هارفي بارنز".

أحرز البرازيلي برونو جيماريش هدف التقدم لصالح نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 71 من عمر المباراة أمام توتنهام هوتسبير.

وبعد محاولات مستمرة، نجح لاعبو توتنهام في إدراك التعادل أمام أصحاب الأرض، عبر هدف سجله المدافع كريستيان روميرو، في الدقيقة 78.

لكن الماكابايس أكدوا تفوقهم أمام السبيرز، بتسجيل الهدف الثاني، عبر الجناح أتوني جوردون، في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

واستطاع النجم الأرجنتيني روميرو أن يسجل الهدف الثاني له ولصالح توتنهام، أمام نيوكاسل في الدقيقة 5+90 من الوقت بدل الضائع.

ورفع نيوكاسل يونايتد رصيده بهذا التعادل إلى 19 نقطة، في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما ارتفع رصيد توتنهام إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل توتنهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

