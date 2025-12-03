المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا: أهداف فولهام جاءت نتيجة الأخطاء الدفاعية.. وسعيد من أجل هالاند

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:44 ص 03/12/2025
تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن مباراة فريقه المثيرة أمام فولهام، والتي جرت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم فريق مانشستر سيتي تفوقه على نظيره فولهام بنتيجة (5-4)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإنجليزي.

تصريحات جوارديولا

استهل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تصريحاته التي أدلى بها لوسائل الإعلام، عقب مباراة فولهام، قائلًا: "لقد فقدتُ شعري، كنت أعتقد أن اللاعبين سعداء بالعمل معي، إنه الدوري الإنجليزي الممتاز، أعلم أنكم ستسألون عما حدث، لكنني لا أملك إجابة".

وأضاف: "جميع الأهداف جاءت نتيجة أخطاء دفاعية، ندافع بعمق شديد للتعامل مع هذا النوع من الكرات العرضية، وكان علينا أن نغلق المساحات بشكل أفضل قليلًا ومع ذلك، قدمنا أشياء مذهلة اليوم، لأنني أعلم مدى صعوبة هذا الفريق".

وأكمل: "وأيضًا الأهداف التي سجلوه بعد ذلك، كان يفترض أن يجعلها إيرلينج هالاند (6–3)، لكنه سدد الكرة في القائم، وفورًا بعدها أصبحت النتيجة (5–4)".

وواصل: "عندما يحدث ذلك، يصبح الأمر مسألة صمود وبقاء في المباراة، لا تسألوني كيف، نحن بحاجة إلى قليل من الحظ، وفي النهاية حصلنا عليه".

جوارديولا يتحدث عن هالاند

قال جوارديولا عن هالاند: "هل أعتقد أنه سيكون الأعظم في التاريخ؟ لا أعلم، لكن إيرلينج هالاند بالتأكيد واحدٌ من هؤلاء الكبار، وربما الأفضل، إن لم يكن الأفضل فعلًا".

وأتم: "اللاعبون في الهجوم يُقاسون بالأرقام، وأرقامه لا جدال فيها، أنا سعيد من أجله، وسعيد بأن الفريق يساعده ويصنع له الفرص، نحتاج للاستمرار في ذلك، حتى نتطور ونتحسن أكثر".

الدوري الإنجليزي فولهام مانشستر سيتي جوارديولا هالاند

