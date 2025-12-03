تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "أنفيلد"، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره سندرلاند، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يقع سندرلاند في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند

تنطلق أحداث مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل أحداث مباراة ليفربول أمام سندرلاند، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت HD1".