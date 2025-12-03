استقر الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سندرلاند في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره سندرلاند، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يقع سندرلاند في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

عودة صلاح

من المتوقع عودة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى تشكيل الريدز الأساسي لمواجهة سندرلاند.

وكان صلاح غاب عن مباراة ليفربول أمام وست هام في الجولة الماضية بالبريميرليج، حيث ظل على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.