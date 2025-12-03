المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

عودة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة سندرلاند في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:06 ص 03/12/2025
صلاح

محمد صلاح

استقر الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سندرلاند في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ليفربول نظيره سندرلاند، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بينما يقع سندرلاند في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

عودة صلاح

من المتوقع عودة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول إلى تشكيل الريدز الأساسي لمواجهة سندرلاند.

وكان صلاح غاب عن مباراة ليفربول أمام وست هام في الجولة الماضية بالبريميرليج، حيث ظل على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو.

الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح سندرلاند

