كلام فى الكورة
فانتازي يلا كورة.. فودين بين 15 لاعبا تغيرت أسعارهم بعد بداية الجولة 14

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:57 ص 03/12/2025
فيل فودين

فيل فودين

أصدر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز تحديثا جديدا لأسعار اللاعبين في لعبة "فانتازي بريميرليج"، بعد انطلاق الجولة 14 من المسابقة.

وانطلقت الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الثلاثاء، وتختتم غدا الخميس.

ويعتبر سعر اللاعب من أهم العوامل المؤثرة في لعبة الفانتازي، إذ يتعين على كل مدرب تكوين تشكيلته بميزانية إجمالية لا تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

ووفقا للتحديث الصادر اليوم الأربعاء، فقد تغيرت أسعار 15 لاعبا ارتفاعا وانخفاضا بالمقدار الثابت (0.1 مليون جنيه إسترليني) في التحديث الجديد بعد بداية الجولة 14.

وجاء فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، على رأس اللاعبين الذين تغيرت أسعارهم، بارتفاع سعره إلى 8.2 مليون جنيه إسترليني، بعد تسجيله ثنائية في فوز فريقه 5-4 على فولهام أمس الثلاثاء.

لاعبون ارتفعت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 3 ديسمبر 2025

ديكلان رايس (أرسنال) 7.1 مليون جنيه إسترليني

يانكوبا مينتيه (برايتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني

إستيفاو (تشيلسي) 6.6 مليون جنيه إسترليني

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.2 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) 9 ملايين جنيه إسترليني

مالك ثياو (نيوكاسل يونايتد) 5 ملايين جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم في فانتازي الدوري الإنجليزي - 3 ديسمبر 2025

روميل دونوفان (برينتفورد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

صامويل أميساه (فولهام) 3.8 مليون جنيه إسترليني

جايدن بوجل (ليدز يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

جابرييل جودموندسون (ليدز يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ماركوس بيتينيلي (مانشستر سيتي) 3.9 مليون جنيه إسترليني

نيك بوب (نيوكاسل يونايتد) 5.1 مليون جنيه إسترليني

كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

بابي ماتار سار (توتنهام) 4.7 مليون جنيه إسترليني

إنسو جونزاليس (ولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي يلا كورة

