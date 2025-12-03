انضم إيرلينج هالاند إلى نادي المئة بعد تسجيله في شباك فولهام، وفعل ذلك أسرع من أي لاعب آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند هدفا في انتصار مانشستر سيتي على فولهام (5-4)، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستغرق هالاند 111 مباراة فقط ليصل إلى حاجز المئة، ليصبح أسرع لاعب يحقق ذلك، محطماً رقم آلان شيرر الذي احتاج إلى 124 مباراة، أي بفارق 13 مباراة أقل، ما يعني تقليص الرقم بنسبة 12% مقارنة بشيرر.

حتى أقرب المنافسين للنرويجي احتاجوا تقريبًا موسماً كاملاً إضافياً من 38 مباراة للوصول إلى 100 هدف.

أسرع اللاعبين وصولاً إلى 100 هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

هالاند سجّل 28 هدفاً أكثر من أي لاعب آخر منذ بدايته

منذ أول مباراة له في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في أغسطس 2022، لم يقترب أي لاعب من التسجيل بالمعدل نفسه الذي يقدمه هالاند.

محمد صلاح يحتل المركز الثاني بـ 70 هدفاً، ويأتي ألكسندر إيزاك في المركز الثالث بـ 55 هدفاً.

وبالنظر إلى أن صلاح أسطورة من أساطير الدوري الإنجليزي، وأن إيزاك أغلى مهاجم في تاريخ البطولة، فهذا يوضح بشكل كبير مدى جودة هالاند الخارقة للعادة.

أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أغسطس 2022

هالاند سجّل أمام كل نادٍ واجهه في الدوري الإنجليزي

أحرز هالاند أهدافاً في شباك جميع الأندية الـ23 التي واجهها منذ انضمامه لمانشستر سيتي في صيف 2022.

الفرق التي سجل هالاند أكبر عدد من الأهداف ضدها في الدوري الإنجليزي الممتاز

هالاند سجّل في 22 من أصل 23 ملعبًا لعب فيه

تمكّن هالاند من التسجيل في كل ملعب لعب فيه باستثناء آنفيلد، ما يثبت أنه لا يستطيع فقط التسجيل ضد أي فريق، بل أيضاً في أي مكان.

وباستثناء ملعب الاتحاد، حيث سجل 58 هدفاً في 54 مباراة، فإن ملعبه المفضل هو لندن ستاديوم، حيث أحرز 6 أهداف في 3 مباريات.

وبالعودة إلى الاتحاد، فإن اللاعب الوحيد الذي يمتلك رصيدًا أكبر من الأهداف في الدوري الإنجليزي على هذا الملعب هو سيرجيو أجويرو الذي سجل 106 أهداف في 142 مباراة.

حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في عامه الأول

سجّل هالاند 36 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال موسمه الأول 2022/23، محطماً الرقم القياسي السابق البالغ 34 هدفاً والمسجل باسم أندرو كول وآلان شيرر.

وقد فعل ذلك خلال 35 مباراة فقط، بينما كانت مواسم شيرر وكول تتكون من 42 مباراة.

هالاند في طريقه لكسر رقمه القياسي في موسم واحد – وقد يصل إلى 52 هدفاً

قد ينجح مهاجم مانشستر سيتي في تحطيم رقمه مرة أخرى، فبفضل تسجيله 15 هدفاً في 14 مباراة، يسير هالاند نحو تسجيل 40 هدفاً على الأقل في الدوري هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدّل تسجيله قليلاً، لكنه يحتاج فقط إلى 22 هدفاً في 24 مباراة – وهو ما يُعتبر أقل من المعتاد بالنسبة له – ليحطم رقمه القياسي الخاص في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هالاند في طريقه نحو الحذاء الذهبي الثالث.. واقتراب من الرقم القياسي

يتقدم هالاند حالياً بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه هذا الموسم، ومن المرجح بشدة أن يحقق جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في أربعة مواسم فقط في الكرة الإنجليزية، ليصبح واحداً من خمسة لاعبين فقط حققوا هذا الإنجاز.

الرقم القياسي هو أربع جوائز، ويتقاسمه تييري هنري ومحمد صلاح، وهالاند يبدو في طريقه المؤكد لتحطيم هذا الرقم أيضاً.

أكثر اللاعبين حصولاً على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز

هالاند سجّل نسبة أكبر من أهداف فريقه مقارنة بأي لاعب آخر

تشكل أهداف هالاند الـ 100 نسبة 34٪ من إجمالي أهداف مانشستر سيتي البالغ 294 هدفاً منذ انضمامه، وهي نسبة تتفوق مرة أخرى على أي لاعب آخر.

اللاعبون الذين سجّلوا أعلى نسبة من أهداف فريقهم

هالاند يسجل بعدة طرق متنوعة

سجّل هالاند 71 هدفاً بالقدم اليسرى، و11 هدفاً بالقدم اليمنى، و17 هدفاً بالرأس، ويُتبقى هدف واحد غريب، أتى في مباراة انتهت 4-4 ضد تشيلسي في نوفمبر 2023، عندما انزلق هالاند بجسده ليصطدم بالكرة.

أما بالنسبة لمكان التسجيل، فهناك ثبات أكبر كما قد تتوقع: 94 هدفاً من داخل منطقة الجزاء و6 أهداف فقط من خارجها.

أرقام هالاند تشير إلى أنه في طريقه ليصبح الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي في 2031

منذ ظهوره الأول مع مانشستر سيتي، يسجّل هالاند بمعدل 0.93 هدف لكل مباراة في الدوري الإنجليزي، ما يعني أنه لتجاوز الرقم القياسي التاريخي لآلان شيرر البالغ 260 هدفاً، يحتاج إلى 174 مباراة إضافية لتسجيل 161 هدفاً آخر.

ويشارك هالاند بمعدل 33 مباراة في الدوري الإنجليزي كل موسم، ما يعني أنه يحتاج إلى خمسة أعوام وأربعة أشهر إضافية للوصول إلى الهدف.

إذا استمر بالمعدل الحالي، فإنه من المتوقع وصوله إلى هذا الرقم في مارس/أبريل 2031. وبما أن عقده مع مانشستر سيتي لا ينتهي حتى 2034، فهناك وقت كافٍ لتحقيق ذلك.

وإذا استمر هالاند في اللعب مع مانشستر سيتي حتى الاعتزال عند سن 35، مثل شيرر، فمن المتوقع أن ينهي مسيرته بأكثر من 400 هدف، محطمًا كل الأرقام القياسية السابقة.