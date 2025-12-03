أكد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فوز فريقه على وست هام يعتبر خطورة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أنه يجب على الفريق إظهار رغبته لتحسين الوضع.

وحقق نادي ليفربول الفوز على وست هام (2-0) في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، بعد سلسلة سلبية أسفرت عن عدد من الهزائم المتتالية للفريق في المسابقة.

ويستعد ليفربول لمواجهة سندرلاند، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

تصريحات سلوت

وقال سلوت في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "كان الفوز على وست هام خطوة في الاتجاه الصحيح بعد هذه الفترة العصيبة، لم تكن أفضل مباراةٍ خاضها ليفربول على الإطلاق، ونعلم أن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسن، لكن الأداء كان المطلوب في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "في لحظة عصيبة، تماسكنا جميعًا وقاتلنا من أجل ليفربول، هذه الروح قادرة على اجتيازنا شوطًا طويلًا، حتى بعد فترة أعتقد أنها لم تكن كافية".

وأكمل: "التحدي الآن هو البناء على هذا الفوز، لا يمكننا أن نصدق أننا تجاوزنا المرحلة أو أن التعافي قادم، علينا أن نحافظ على تواضعنا وأن نعمل بجد وأن نواصل الكفاح، إذا فعلنا ذلك فربما نتمكن من مواصلة اتخاذ الخطوات الصغيرة للأمام، وهي خطوات ضرورية للغاية".

وأتم سلوت تصريحاته: "علينا أن نكون مستعدين ونُظهر رغبتنا في تحسين الوضع الذي نعيشه، إذا استطعنا القيام بهذه الأمور، فسنرى إلى أين سيقودنا ذلك".