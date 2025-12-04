أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عودة البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم الفريق، إلى تدريبات الفريق قبل مواجهة وست هام يونايتد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام يونايتد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 21 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

عودة كونيا إلى التدريبات

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي، أن كونيا ظهر في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وست هام.

وشارك كونيا في الاستعدادات لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس ضد وست هام يونايتد، بعد غيابه عن مباراتين سابقتين في البطولة.

وكان المهاجم البرازيلي قد غاب عن المباراة التي خسرها الفريق على أرضه أمام إيفرتون الشهر الماضي، بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.