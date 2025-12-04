المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

0 0
14:00
السودان

السودان

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

قبل مواجهة وست هام.. مانشستر يونايتد يعلن عودة كونيا إلى التدريبات

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:35 م 03/12/2025
كونيا

ماتيوس كونيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عودة البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم الفريق، إلى تدريبات الفريق قبل مواجهة وست هام يونايتد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام يونايتد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 21 نقطة، بينما يقع وست هام في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

عودة كونيا إلى التدريبات

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي، أن كونيا ظهر في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة وست هام.

وشارك كونيا في الاستعدادات لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس ضد وست هام يونايتد، بعد غيابه عن مباراتين سابقتين في البطولة.

وكان المهاجم البرازيلي قد غاب عن المباراة التي خسرها الفريق على أرضه أمام إيفرتون الشهر الماضي، بعد تعرضه لإصابة خلال التدريبات.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد وست هام يونايتد كونيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg