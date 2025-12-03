أثبتت المقارنة الرقمية بين ما قدمه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في بداية الموسم الجاري 2025-2026، عن الموسم الماضي 2024-2025، تراجعًا ملحوظًا في مستويات الفرعون.

صلاح الذي تواجد على مقاعد بدلاء ليفربول في المباراة الأخيرة أمام وست هام، واجه انتقادات لاذعة من بعض المحللين الفنيين، ونجوم الكرة السابقين في إنجلترا عن المستويات التي يقدمها في الموسم الجاري مع ليفربول.

تفوق في دقائق المشاركة

واستعرضت شبكة أوبتا العالمية، المختصة في عالم الإحصائيات، مقارنة رقمية بين أول 18 مباراة لصلاح مع ليفربول في الموسم الجاري، والماضي، حيث شهدت تفوقًا في شيء واحد فقط في موسمه الحالي، هو عدد دقائق المشاركة مع الريدز.

تواجد صلاح على مقاعد البدلاء في عدد من مباريات الموسم الجاري، دفع البعض للاعتقاد بأن أدوار صلاح تقلصت مع الريدز، إلا أن الأرقام أظهرت أن الفرعون شارك في الموسم الجاري بجميع المسابقات حتى الآن في 1.478 دقيقة، فيما كانت عدد دقائق مشاركاته مع الريدز في الموسم الماضي 1.437 دقيقة فقط خلال أول 18 مباراة، أي ما يعادل زيادة بعدد 41 دقيقة.

تراجع تهديفي

ساهم صلاح في 22 هدفًا بعد 18 مباراة مع ليفربول الموسم الماضي، لكنه هذا الموسم لم يشارك إلا في 8 أهداف فقط في أول 18 مباراة له في جميع المسابقات، حسب ما ذكرت شبكة أوبتا.

ولتحليل ذلك التراجع، فيظهر أن صلاح سجل 12 هدفًا في الموسم الماضي خلال أول 18 مباراة، فيما سجل 5 أهداف فقط في الموسم الجاري.

أما على صعيد صناعة الأهداف، فقد صنع جناح ليفربول الأيمن 10 أهداف خلال نفس الفترة في الموسم الماضي، مقابل 3 أهداف فقط في الموسم الجاري.

محاولات صلاح على المرمى في الموسم الماضي كانت أكثر أيضًا، حيث بلغ عدد تسديداته في أول 18 مباراة 55 تصويبة، مقابل 43 تصويبة في الموسم الجاري.

سندرلاند يحي أمل الفرعون

ويعلق محمد صلاح آماله على استعادة مستواه عبر بوابة مباراة سندرلاند، المُقرر إقامتها في العاشرة والربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، حيث أظهر الفرعون سابقًا تفوقًا على الفرق الصاعدة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وسجل صلاح 8 أهداف في آخر 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد الفرق الصاعدة حديثًا، وهو ما سيمثل دفاعًا للنجم المصري في مباراة اليوم، رغم تألق سندرلاند هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس برصيد 22 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثامن برصيد 21 نقطة، في جدول البريميرليج.