كلام فى الكورة
بعد عودته من الإصابة.. أوديجارد: كنت بحاجة للشعور بأجواء المباريات

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:03 م 03/12/2025
أوديجارد

مارتن أوديجارد

علق مارتن أوديجارد لاعب فريق أرسنال، على المبارة المرتقبة التي سيخوضها الجانرز أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار أوديجارد في تصريحاته إلى تعادل الفريق مع تشيلسي، بجانب الفوز الكبير على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن عودته من الإصابة ومشاركته في المباريات الأخيرة في دقائق قليلة.

وقال أوديجارد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لأرسنال: "كانت مباراة تشيلسي رائعة ومشوقة يوم الأحد الماضي، في النهاية علينا أن نتخطى ذلك ونركز على المباريات المقبلة".

وأضاف: "نحرص دائمًا على استثمار كل هذه الطاقة في المباريات القادمة، شعرنا جميعًا بخيبة أمل مع صافرة النهاية في مباراة البلوز، لأننا كنا نرغب في الفوز بالطبع، لكنّه كان أسبوعًا حافلًا بالنسبة لنا، وحققنا نتائج جيدة في رأيي".

وعن مواجهتي توتنهام وبايرن ميونخ، قال: "فوزنا في ديربي شمال لندن بجانب فوزنا على بايرن ميونخ الأربعاء الماضي إنجازًا كبيرًا لنا، إذا نظرنا إلى ما قدموه في ألمانيا، وكذلك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فسنجد أنهم الفريق الأكثر ثباتًا في أوروبا حاليًا".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مشاركته في المباريات الأخيرة بعد العودة من الإصابة، حيث قال: "شعور رائع بالعودة إلى الملعب بالطبع، حصلت على دقائق لعب في نهاية مباراة بايرن، وشعرت بأهمية كبيرة للعودة إلى الفريق، واستعادة إيقاع اللعب، كنت بحاجة إلى الشعور بأجواء المباريات وإيقاعها وأجواءها هنا في ملعب الإمارات".

وكان قد تعادل الجانرز في مباراته الأخيرة أمام البلوز في البريميرليج بنتيجة 1-1، لكنه يستعد لخوض مباراة قوية أمام برينتفورد على أمل الحفاظ على صدارة الجدول، خاصةً بعد فوز مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة.

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين أرسنال وبرينتفورد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي البريميرليج برينتفورد أوديجارد الجانرز

