انتقادات ودعم وعودة مرتقبة لإيطاليا.. تقارير تكشف مصير فيكاريو مع توتنهام

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:06 م 03/12/2025
فيكاريو حارس توتنهام

فيكاريو حارس توتنهام

تعرض جولييلمو فيكاريو حارس نادي توتنهام لصيحات استهجان من جانب جماهير فريقه، عقب هفوته الكارثية أمام فولهام، قبل أن يتلقى دعمًا من مشجعي السبيرز ضد نيوكاسل، وسط أنباء ربطته بالعودة للدوري الإيطالي، الذي لعب فيه من قبل بقميص إمبولي وكالياري.

ونال فيكاريو نصيبه من الانتقادات اللاذعة بعد مباراة فولهام، نظرًا لخطأه المباشر في الهدف الذي منح الخصم التقدم بهدفين دون رد،  حيث تعرض لصيحات استهجان من جماهير توتنهام آنذاك.

وبعد ذلك، عاد هؤلاء المشجعين أنفسهم وأظهروا دعمهم لحارس مرماهم خلال مباراة التعادل 2-2 خارج أرضهم ضد نيوكاسل مساء الثلاثاء.

وصرح المدرب توماس فرانك بعد المباراة: "3000 مشجع هنا، والطريقة التي كان المشجعون يغنون بها طوال المباراة، وسمعتهم أيضًا يغنون ويشيدون بفيكاريو طوال المباراة، هذا هو التكاتف".

في غضون ذلك، انتشرت تقارير عديدة في إيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية تزعم أن فيكاريو حريص على العودة إلى الدوري الإيطالي خلال الصيف.

 وزعمت صحيفتان إيطاليتان هما لا جازيتا ديلو سبورت وكورييري ديلو سبورت، أن إنتر ميلان حريص بشكل خاص على إعادة اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا إلى وطنه.

ومن المتوقع أن يرحل الحارس المخضرم يان سومر عن صفوف النيراتزوري بمجرد انتهاء عقده في نهاية يونيو.

وأوضحت التقارير الإيطالية أن  راتب فيكاريو الحالي لا يعتبر مُبالغًا فيه، إذ يُقال إنه يبلغ حوالي 2.8 مليون يورو سنويًا في النادي اللندني، وقد أُشير إلى أن توتنهام سيُوافق على عروض تُقارب 30 مليون يورو لبيعه في الصيف.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإيطالي توتنهام فيكاريو

