أموريم: أحمي نفسي بتجاهل وسائل التواصل الاجتماعي

أكد روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، انه يحمي نفسه وأسرته من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال عدم قراءتها.

وكان أموريم أحد الشخصيات الأكثر استهدافا للإساءة المنتشرة على منصات التواصل، في ظل تراجع نتائج الفريق.

وقال أموريم في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية: "من الطبيعي في أي مهنة أن تتعرض لذلك".

وأضاف: "أنا لا أقرأها، بل أحمي نفسي، لا أشاهد التلفاز عندما يتحدثون عن مانشستر يونايتد، ليس لأنني لا أتفق معهم، بل في أغلب الأحيان أفعل ذلك، ولكن هذه طريقة للحفاظ على صحتي".

وأوضح: "شعوري كمدرب كاف، لا أحتاج إلى مشاعر أخرى، هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية نفسي، لا توجد طريقة أخرى".

وأتم: "أخسر أموالاً يمكنني الحصول عليها من الرعاة، يمكنني كسب الكثير من المال على إنستجرام، ولكن من أجل حماية عائلتي والعيش حياة طبيعية، لا يستحق الأمر بضعة دولارات أو جنيهات إضافية".