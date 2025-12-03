المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
العراق

العراق

2 1
16:30
البـــحرين

البـــحرين

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد عودته من الإصابة.. أموريم: كونيا يواجه ضغوطات مختلفة معنا.. لكننا نثق به

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:46 م 03/12/2025
كونيا

ماتيوس كونيا

علق روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على عودة ماتيوس كونيا إلى التدريبات الجماعية للفريق، قبل المباراة المقبلة أمام وست هام.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام يونايتد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبن أموريم في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن اللاعب لا يزال أمامه الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة رفقة الشياطين الحمر.

وأضاف أموريم في تصريحاته: "اللاعب يواجه بعض الضغوطات المختلفة عن التي كان يواجهها في الفترة الأخيرة، لكنه يتأقلم ببراعة مع الفريق".

وتابع: "التأثير القوي الذي يتمتع به اللاعب في الفريق مهم للغاية بالنسبة لنا، ولكن أعتقد أن كونيا لديه الكثير لينمو دفاعيًا وهجوميًا معنا".

وشارك كونيا في 11 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام إليهم في بداية الموسم الجاري، لكنه لم يسجل سوى هدف وحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استطاع أن يقدم اللاعب 6 تمريرات حاسمة.

وغاب اللاعب عن المشاركة في المباريات رفقة الشياطين الحمر مؤخرًا، بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات الفريق، ولكن من المقرر أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام وست هام يوم الخميس.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد مانشستر روبن أموريم أموريم ماتيوس كونيا كونيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الأردن

الأردن

- -
الإمارات

الإمارات

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg