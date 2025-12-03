علق روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على عودة ماتيوس كونيا إلى التدريبات الجماعية للفريق، قبل المباراة المقبلة أمام وست هام.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام يونايتد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روبن أموريم في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن اللاعب لا يزال أمامه الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة رفقة الشياطين الحمر.

وأضاف أموريم في تصريحاته: "اللاعب يواجه بعض الضغوطات المختلفة عن التي كان يواجهها في الفترة الأخيرة، لكنه يتأقلم ببراعة مع الفريق".

وتابع: "التأثير القوي الذي يتمتع به اللاعب في الفريق مهم للغاية بالنسبة لنا، ولكن أعتقد أن كونيا لديه الكثير لينمو دفاعيًا وهجوميًا معنا".

وشارك كونيا في 11 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ الانضمام إليهم في بداية الموسم الجاري، لكنه لم يسجل سوى هدف وحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما استطاع أن يقدم اللاعب 6 تمريرات حاسمة.

وغاب اللاعب عن المشاركة في المباريات رفقة الشياطين الحمر مؤخرًا، بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات الفريق، ولكن من المقرر أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام وست هام يوم الخميس.