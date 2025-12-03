كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال يبدي اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع الجناح الفرنسي الشاب جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو.

أرسنال يستهدف الموهبة الفرنسية باهويا

وواصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا جذب الأنظار في الدوري الألماني بفضل تطوره اللافت، ما جعله ضمن دائرة اهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلا أن الصحفي الموثوق فلوريان بليتينبيرج من "سكاي سبورتس" أكد عبر منصة "إكس" أن أرسنال هو النادي الأكثر نشاطًا ورغبة في ضم اللاعب.

وقال بليتينبيرج في أحدث تحديثاته: "أرسنال يراقب جان ماتيو باهويا عن قرب، اهتمامهم بالصيف واضح، وقد أبلغ آينتراخت فرانكفورت بالفعل، المدير الرياضي للنادي ماركوس كروشه يطلب ما يصل إلى 70 مليون يورو للتفريط في الجناح الأيسر، الذي يرتبط بعقد حتى 2029".

ويضع ميكيل أرتيتا إدارة النادي أمام خيار تدعيم الجبهة الهجومية بلاعب موهوب وصغير في السن، خصوصًا مع تقدم لياندرو تروسارد في العمر، رغم استمرار أهميته داخل التشكيل الأساسي للمدرب الإسباني.

ورغم أن باهويا لا يزال يفتقر للخبرة على المستوى الأعلى، إلا أن مستواه يشهد تطورًا ثابتًا منذ انتقاله من أنجيه إلى البوندسليجا.

وقد سجل اللاعب ستة أهداف في 58 مباراة مع فرانكفورت، رغم عدم مشاركته الدائمة كأساسي.

وفي الموسم الحالي، نجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر، مع توقعات بأن يتحسن مستواه بشكل كبير في حال حصوله على بيئة تدريب مناسبة.