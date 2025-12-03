المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
العراق

العراق

2 1
16:30
البـــحرين

البـــحرين

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

أرتيتا يخطط للمستقبل.. هل يحسم أرسنال صفقة موهبة البوندسليجا؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:58 م 03/12/2025
أرتيتا

أرتيتا يراقب باهويا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال يبدي اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع الجناح الفرنسي الشاب جان ماتيو باهويا، لاعب آينتراخت فرانكفورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو.

أرسنال يستهدف الموهبة الفرنسية باهويا

وواصل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا جذب الأنظار في الدوري الألماني بفضل تطوره اللافت، ما جعله ضمن دائرة اهتمام عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إلا أن الصحفي الموثوق فلوريان بليتينبيرج من "سكاي سبورتس" أكد عبر منصة "إكس" أن أرسنال هو النادي الأكثر نشاطًا ورغبة في ضم اللاعب.

وقال بليتينبيرج في أحدث تحديثاته: "أرسنال يراقب جان ماتيو باهويا عن قرب، اهتمامهم بالصيف واضح، وقد أبلغ آينتراخت فرانكفورت بالفعل، المدير الرياضي للنادي ماركوس كروشه يطلب ما يصل إلى 70 مليون يورو للتفريط في الجناح الأيسر، الذي يرتبط بعقد حتى 2029".

ويضع ميكيل أرتيتا إدارة النادي أمام خيار تدعيم الجبهة الهجومية بلاعب موهوب وصغير في السن، خصوصًا مع تقدم لياندرو تروسارد في العمر، رغم استمرار أهميته داخل التشكيل الأساسي للمدرب الإسباني.

ورغم أن باهويا لا يزال يفتقر للخبرة على المستوى الأعلى، إلا أن مستواه يشهد تطورًا ثابتًا منذ انتقاله من أنجيه إلى البوندسليجا.

وقد سجل اللاعب ستة أهداف في 58 مباراة مع فرانكفورت، رغم عدم مشاركته الدائمة كأساسي.

وفي الموسم الحالي، نجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر، مع توقعات بأن يتحسن مستواه بشكل كبير في حال حصوله على بيئة تدريب مناسبة.

أرسنال الدوري الألماني آينتراخت فرانكفورت جان ماتيو باهويا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
الأردن

الأردن

- -
الإمارات

الإمارات

تفاصيل المباراة
