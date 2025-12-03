تحدث مارتن أوديجارد، لاعب نادي آرسنال، عن مباراة فريقه أمام برينتفورد، والتي ستجري اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026.

ويواجه فريق آرسنال نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات معقل "الجانرز".

تصريحات أوديجارد

استهل مارتن أوديجارد، لاعب آرسنال، تصريحاته عبر الموقع الرسمي لناديه، قائلًا: "كانت معركة جيدة ومباراة شديدة الحدة يوم الأحد أمام تشيلسي، وعلينا أن نقبل النقطة ونمضي قدمًا، كلا الفريقين بدأ المباراة بقوة وبإيقاع عالٍ، وكانت هناك الكثير من الالتحامات في كل أنحاء الملعب".

وتابع: "كان هناك بعض الإيجابيات يوم الأحد، من الرائع رؤية فيكتور يعود إلى الملعب، وسجل ميكيل هدفًا آخر لنا لقد كان مذهلًا، إنه خطير جدًا داخل منطقة الجزاء، لديه قدرة استثنائية على استشعار طريق المرمى، ودائمًا ما يكون في الأماكن المناسبة ويقوم بعمل رائع هناك، لذا كل الفضل له".

وأضاف: "كان من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نهزم بايرن بالطريقة التي فعلناها الأربعاء الماضي، إذا نظرنا إلى ما حققوه في ألمانيا وكذلك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فهم ربما الفريق الأكثر استقرارًا في أوروبا حاليًا".

أوديجارد يتحدث عن برينتفورد

قال أوديجارد عن مباراة بيرنتفورد: "نحن أمام مباراة كبيرة أخرى الليلة وسنكون جاهزين تمامًا، نحن نعرف ما يمكن توقعه من برينتفورد، إنهم فريق جيد وصلب، ويأتون من فوز قوي حققوه نهاية الأسبوع، لديهم جودة عالية ونعرف أنهم سيقدمون مباراة قوية، ونتوقع مواجهة صعبة جديدة".

وزاد: "الجميل أننا نعود للعب على أرضنا، وأنا متأكد أن جماهيرنا ستكون في الموعد كما هي دائمًا في المباريات الليلية، ونحن بحاجة إليكم جميعًا، دعونا نجعلها ليلة كبيرة أخرى في ملعبنا".

وواصل: "الشعور بالعودة إلى الملعب رائع جدًا، حصلت على بعض الدقائق في نهاية مباراة بايرن وكان ذلك مهمًا جدًا بالنسبة لي للعودة مع الفريق، ولأستعيد الإيقاع، كنت بحاجة لأن أشعر بإحساس المباراة، بإيقاع اللعب، وبأجواء ملعب الإمارات من جديد".

وأتم: "الأمر مختلف تمامًا عندما تشاهد من الخارج، ثم حصلت على دقائق أكثر يوم الأحد، وأنا أشعر بتحسن الآن، كان موسمًا غريبًا بالنسبة لي حتى الآن لأنني غبت لفترة، لكنني عدت الآن وأريد البناء على ذلك".