يدرس نادي توتنهام التعاقد مع الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، أحد أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الألماني، بحسب ما أفاد الصحفي ساشا تافوليري من شبكة سكاي سبورتس.

وأكد التقرير أن النادي اللندني يتابع اللاعب منذ عدة أشهر، وكثف اهتمامه به مؤخرًا، في خطوة لتدعيم هجوم الفريق بلاعب ديناميكي قادر على اختراق الدفاعات.

لكن توتنهام ليس النادي الوحيد المهتم باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، حيث يظهر ليفربول أيضًا اهتمامًا جديًا، ويعتبر "الريدز" ديوماندي خيارًا مهمًا لإعادة بناء خط هجومهم في الموسم المقبل.

وأفاد التقرير أن كلا الناديين أجرى "اتصالات متقدمة" مع محيط اللاعب.

ويدرك نادي آر بي لايبزيج، نادي ديوماندي الحالي، حجم الاهتمام المتزايد من الأندية الإنجليزية، لكنه لم يبدأ بعد مفاوضات رسمية مع أي منهما.

ومن المتوقع أن يطلب لايبزيغ مبلغًا كبيرًا للتخلي عن الجناح الشاب، الذي يمتد عقده حتى عام 2030، ما قد يؤدي إلى حرب مزايدات محتملة خلال سوق يناير.

من هو يان ديوماندي؟

ولد يان ديوماندي في أبيدجان، كوت ديفوار، واتباع مسار غير تقليدي نحو الاحتراف، حيث تطوّرت مهاراته في أكاديمية DMF بالولايات المتحدة قبل أن ينتقل إلى نادي ليجانيس الإسباني.

بعد فترة تألقه في الدوري الإسباني، فعل نادي آر بي لايبزيج الشرط الجزائي للتعاقد معه في يوليو 2025 مقابل نحو 20 مليون يورو.

ومنذ انتقاله إلى ألمانيا، سجل ديوماندي 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال أول 14 مباراة له.