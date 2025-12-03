المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ميرينو يقود الهجوم.. تشكيل آرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

08:59 م 03/12/2025
فريق أرسنال

فريق آرسنال

استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، على التشكيل الذي سيدخل به الفريق مباراته أمام برينتفورد، والتي ستقام ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه فريق آرسنال نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مباريات الدوري الإنجليزي، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات معقل "الجانرز".

تشكيل آرسنال

كشف الجهاز الفني لنادي آرسنال، عن تشكيل الفريق لمواجهة برينتفورد بالدوري الإنجليزي، والذي شهد عودة مارتن أوديجارد ليحل محل إيبيريتشي إيزي.

ويشارك بن وايت محل جوريين تيمبر في مركز الظهير الأيمن، ويبدأ نوني مادويكي المباراة بدلاً من بوكايو ساكا.

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، موسكيرا، هينكابي، كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس، زوبيميندي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: نوني مادويكي، جابرييل مارتينيلي، ميكل ميرينو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أريزابالاجا، تيمبر، لويس سكلي، نورجارد، نوانيري، إيزي، ساكا، جيسوس، جيوكيريس.

تشكيل برينتفورد

يدخل نادي برينتفورد مباراته أمام آرسنال، بتشكيل شهد إجراء 5 تغييرات، ويتواجد إيجور تياجو، إلى جانب جوردان هندرسون، على مقاعد البدلاء.

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: هنري، فان دن بيرج، بينوك، آير.

خط الوسط: كايودي، جنسن، يارموليوك.

خط الهجوم: جانيلت، شادي، واتارا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فالديمارسون، هندرسون، تياجو، أونييكا، كولينز، لويس بوتر، دامسجارد، آرثر، دونوفان.

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي آرسنال برينتفورد

