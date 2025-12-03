يبدأ اللاعب محمد صلاح مباراة فريقه ليفربول أمام سندرلاند على مقاعد البدلاء.

ويظهر صلاح بين بدلاء ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 للمرة الثانية على التوالي، بعد أن غاب عن المشاركة في المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد.

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، آندي روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرخ، أليكسس ماك أليستر

الهجوم: كودي جاكبو،فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك

ويجلس على مقاعد بدلاء ليفربول إلى جانب محمد صلاح، كل من جيورجي مامارداشفيلي، واتارا إندو، ميلوش كيركيز، فيديريكو كييزا، كورتيس جونز، هوجو إيكيتيكي، نيوني، ريو نجوموها.

ويظهر ليفربول بالمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة.