يجلس اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته مع نادي ليفربول.

وظل صلاح حبيسًا لمقاعد بدلاء ليفربول في المباراة الماضية أمام وست هام يونايتد، إذ غاب عن المشاركة في فوز فريق سلوت (2-0).

صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول مجددًا

أبقى المدرب الهولندي آرني سلوت، صلاح، بين بدلاء ليفربول أمام سندرلاند.

وكان سلوت أشاد في تصريحات سابقة بردود أفعال صلاح عقب الجلوس احتياطيًا ضد وست هام، موضحًا أنه تصرف بشكل رائع، ليثبت أنه محترف مثالي على حد قوله.

ويظهر محمد صلاح بين بدلاء ليفربول في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ وصوله في صيف 2017.

وعاش صلاح بعض المواقف المشابهة في عهد يورجن كلوب مع ليفربول، لكن بسبب الإصابة، إذ شارك من مقاعد البدلاء أمام أستون فيلا في 10 مايو 2022 ثم غاب عن لقاء ساوثامبتون في 17 مايو، قبل العودة مجددًا إلى الدكة في لقاء وولفرهامبتون بـ22 من الشهر ذاته.

وعانى صلاح أيضًا من إصابة سابقة عام 2024، اضطر إثرها على الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول ضد برينتفورد في 17 فبراير قبل أن يغيب عن مباراتي لوتون ونوتنجهام على التوالي، ليعود إلى الدكة أمام مانشستر سيتي في 10 مارس

ولأول مرة يغيب صلاح عن تشكيل ليفربول الأساسي في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي لأسباب فنية.