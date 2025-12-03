المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

لأول مرة.. صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:34 م 03/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يجلس اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي لأول مرة في مسيرته مع نادي ليفربول.

وظل صلاح حبيسًا لمقاعد بدلاء ليفربول في المباراة الماضية أمام وست هام يونايتد، إذ غاب عن المشاركة في فوز فريق سلوت (2-0).

صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول مجددًا

أبقى المدرب الهولندي آرني سلوت، صلاح، بين بدلاء ليفربول أمام سندرلاند.

وكان سلوت أشاد في تصريحات سابقة بردود أفعال صلاح عقب الجلوس احتياطيًا ضد وست هام، موضحًا أنه تصرف بشكل رائع، ليثبت أنه محترف مثالي على حد قوله.

ويظهر محمد صلاح بين بدلاء ليفربول في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي لأول مرة منذ وصوله في صيف 2017.

وعاش صلاح بعض المواقف المشابهة في عهد يورجن كلوب مع ليفربول، لكن بسبب الإصابة، إذ شارك من مقاعد البدلاء أمام أستون فيلا في 10 مايو 2022 ثم غاب عن لقاء ساوثامبتون في 17 مايو، قبل العودة مجددًا إلى الدكة في لقاء وولفرهامبتون بـ22 من الشهر ذاته.

وعانى صلاح أيضًا من إصابة سابقة عام 2024، اضطر إثرها على الجلوس على مقاعد بدلاء ليفربول ضد برينتفورد في 17 فبراير قبل أن يغيب عن مباراتي لوتون ونوتنجهام على التوالي، ليعود إلى الدكة أمام مانشستر سيتي في 10 مارس

ولأول مرة يغيب صلاح عن تشكيل ليفربول الأساسي في مباراتين متتاليتين بالدوري الإنجليزي لأسباب فنية.

 

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 1
بيراميدز

بيراميدز

82

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق كهربا الإسماعيلية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg