سلوت: صلاح قدوة في ليفربول سواء لعب أم لم يلعب

عاد المدرب الهولندي آرني سلوت إلى الإشادة مجددًا بردود أفعال اللاعب المصري محمد صلاح على جلوسه على مقاعد بدلاء نادي ليفربول، موضحًا أنه قدوة سواءً لعب أم لم يلعب.

ويبدأ صلاح مباراة ليفربول ضد سندرلاند هذا المساء على مقاعد البدلاء.

ويظهر صلاح بين بدلاء ليفربول للمرة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد أن ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد.

تصريحات سلوت عن صلاح

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "أحتاج لفريق كامل.. بعض اللاعبين الذين أبدأ بهم اليوم -ضد سندرلاند- ليسوا قادرين على اللعب 90 دقيقة أخرى، لذا أحتاج إلى أكثر من 11 لاعبًا، ومن الجيد أن يكون لدينا لاعبين مثل صلاح على مقاعد البدلاء".

وأضاف بشأن كواليس قرار إبقاء اللاعب على دكة ليفربول: "لم أتحدث مع صلاح كثيرًا.. تحدثنا لوقت طويل بعد مباراة فرانكفورت، والآن ليس كثيرًا".

قبل أن يختتم: "صلاح يتصرف كما تريد، محترف من الطراز الأول، ويتدرب بشكل ممتاز، ويظهر موقفًا إيجابيًا تجاه زملائه.. هو قدوة عندما يلعب، والآن قدوة في كيفية التصرف عندما لا يلعب".

يشار إلى أن صلاح سجل 4 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة.