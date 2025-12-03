المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

4 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

سلوت: صلاح قدوة في ليفربول سواء لعب أم لم يلعب

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:52 م 03/12/2025
صلاح

محمد صلاح وسلوت

عاد المدرب الهولندي آرني سلوت إلى الإشادة مجددًا بردود أفعال اللاعب المصري محمد صلاح على جلوسه على مقاعد بدلاء نادي ليفربول، موضحًا أنه قدوة سواءً لعب أم لم يلعب.

ويبدأ صلاح مباراة ليفربول ضد سندرلاند هذا المساء على مقاعد البدلاء.

ويظهر صلاح بين بدلاء ليفربول للمرة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد أن ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد.

تصريحات سلوت عن صلاح

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "أحتاج لفريق كامل.. بعض اللاعبين الذين أبدأ بهم اليوم -ضد سندرلاند- ليسوا قادرين على اللعب 90 دقيقة أخرى، لذا أحتاج إلى أكثر من 11 لاعبًا، ومن الجيد أن يكون لدينا لاعبين مثل صلاح على مقاعد البدلاء".

وأضاف بشأن كواليس قرار إبقاء اللاعب على دكة ليفربول: "لم أتحدث مع صلاح كثيرًا.. تحدثنا لوقت طويل بعد مباراة فرانكفورت، والآن ليس كثيرًا".

قبل أن يختتم: "صلاح يتصرف كما تريد، محترف من الطراز الأول، ويتدرب بشكل ممتاز، ويظهر موقفًا إيجابيًا تجاه زملائه.. هو قدوة عندما يلعب، والآن قدوة في كيفية التصرف عندما لا يلعب".

يشار إلى أن صلاح سجل 4 أهداف فقط في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ21 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح الدوري الإنجليزي آرني سلوت

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

46

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

41

تسديدة قوية من ميكيل ميرينو من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة خرجت أعلى مرمى برينتفورد وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
