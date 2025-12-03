أسطورة ليفربول عن استبعاد صلاح: لكل قصة نهاية

يرى الإنجليزي جيمي ريدناب، أحد أبرز اللاعبين السابقين في تاريخ نادي ليفربول، أن قصة صلاح في ملعب أنفيلد اقتربت من نهايتها.

ويبدأ صلاح مباراة ليفربول ضد سندرلاند هذا المساء على مقاعد البدلاء.

تصريحات لاعب ليفربول السابق عن صلاح

يظهر صلاح على دكة ليفربول للمرة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد أن ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد.

وقال ريدناب الذي دافع عن ألوان ليفربول 11 عامًا بين 1991 و2002 في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "مهما كان صلاح مميزًا، فكل قصة لها نهاية".

وأضاف: "على ليفربول البدء ببناء فريق يضم لاعبين آخرين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك".

واكتفى محمد صلاح بإحراز 4 أهداف فقط مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب هدف وحيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان سلوت أشاد بردود أفعال صلاح على جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول، بقوله: "يتصرف كما تريد، محترف من الطراز الأول، ويتدرب بشكل ممتاز، ويظهر موقفًا إيجابيًا تجاه زملائه.. هو قدوة عندما يلعب، والآن قدوة في كيفية التصرف عندما لا يلعب".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.