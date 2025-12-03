المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

4 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

أسطورة ليفربول عن استبعاد صلاح: لكل قصة نهاية

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:04 م 03/12/2025
محمد صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

يرى الإنجليزي جيمي ريدناب، أحد أبرز اللاعبين السابقين في تاريخ نادي ليفربول، أن قصة صلاح في ملعب أنفيلد اقتربت من نهايتها.

ويبدأ صلاح مباراة ليفربول ضد سندرلاند هذا المساء على مقاعد البدلاء.

تصريحات لاعب ليفربول السابق عن صلاح

يظهر صلاح على دكة ليفربول للمرة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 بعد أن ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد.

وقال ريدناب الذي دافع عن ألوان ليفربول 11 عامًا بين 1991 و2002 في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "مهما كان صلاح مميزًا، فكل قصة لها نهاية".

وأضاف: "على ليفربول البدء ببناء فريق يضم لاعبين آخرين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك".

واكتفى محمد صلاح بإحراز 4 أهداف فقط مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب هدف وحيد في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان سلوت أشاد بردود أفعال صلاح على جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول، بقوله: "يتصرف كما تريد، محترف من الطراز الأول، ويتدرب بشكل ممتاز، ويظهر موقفًا إيجابيًا تجاه زملائه.. هو قدوة عندما يلعب، والآن قدوة في كيفية التصرف عندما لا يلعب".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

 

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

46

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

41

تسديدة قوية من ميكيل ميرينو من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة خرجت أعلى مرمى برينتفورد وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
