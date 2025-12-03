أبدى الإنجليزي جيمي كاراجر، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي ليفربول، اندهاشه من جلوس اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام سندرلاند.

ويظهر صلاح على دكة ليفربول، للمرة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد.

تصريحات كاراجر عن صلاح

اعتبر كاراجر في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية أن جلوس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول مجددًا بمثابة استبعاد، وليس راحة أو تدوير كما كان يعتقد.

وقال كاراجر الذي نصح المدرب الهولندي آرني سلوت في وقت سابق باستبعاد صلاح من المباريات التي تقام خارج الأرض: "توقعت مشاركة صلاح أمام سندرلاند.. وجلوسه على الدكة لا يبدو كراحة بل كاستبعاد".

وأضاف: "قلت إنني لا أعتقد أن صلاح يجب أن يلعب كل مباراة، وكنت أقصد المباريات التي تقام خارج أنفيلد.. لذا أنا مندهش من هذا القرار".

وواصل تصريحاته: "ليفربول سيتحول عاجلًا أم آجلا من فريق صلاح إلى فريق يرتكبز على فيرتز وإيزاك، وربما مباراة وست هام كانت البداية".

واكتفى صلاح بإحراز 4 أهداف فقط مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وكان سلوت أشاد بردود أفعال صلاح على جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول، بقوله: "يتصرف كما تريد، محترف من الطراز الأول، ويتدرب بشكل ممتاز، ويظهر موقفًا إيجابيًا تجاه زملائه.. هو قدوة عندما يلعب، والآن قدوة في كيفية التصرف عندما لا يلعب".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.