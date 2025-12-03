المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
الأردن

الأردن

2 1
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

1 2
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 3
20:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
21:30
برينتفورد

برينتفورد

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 0
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

4 0
22:00
فينيزيا

فينيزيا

كاراجر: لم أتوقع استبعاد صلاح من تشكيل ليفربول.. وسلوت لم يفهم نصيحتي

أحمد عمارة

أحمد عمارة

10:38 م 03/12/2025
صلاح

محمد صلاح - لاعب ليفربول

أبدى الإنجليزي جيمي كاراجر، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي ليفربول، اندهاشه من جلوس اللاعب المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام سندرلاند.

ويظهر صلاح على دكة ليفربول، للمرة الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد أن ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد.

تصريحات كاراجر عن صلاح

اعتبر كاراجر في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية أن جلوس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول مجددًا بمثابة استبعاد، وليس راحة أو تدوير كما كان يعتقد.

وقال كاراجر الذي نصح المدرب الهولندي آرني سلوت في وقت سابق باستبعاد صلاح من المباريات التي تقام خارج الأرض: "توقعت مشاركة صلاح أمام سندرلاند.. وجلوسه على الدكة لا يبدو كراحة بل كاستبعاد".

وأضاف: "قلت إنني لا أعتقد أن صلاح يجب أن يلعب كل مباراة، وكنت أقصد المباريات التي تقام خارج أنفيلد.. لذا أنا مندهش من هذا القرار".

وواصل تصريحاته: "ليفربول سيتحول عاجلًا أم آجلا من فريق صلاح إلى فريق يرتكبز على فيرتز وإيزاك، وربما مباراة وست هام كانت البداية".

واكتفى صلاح بإحراز 4 أهداف فقط مع ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.

وكان سلوت أشاد بردود أفعال صلاح على جلوسه على مقاعد بدلاء ليفربول، بقوله: "يتصرف كما تريد، محترف من الطراز الأول، ويتدرب بشكل ممتاز، ويظهر موقفًا إيجابيًا تجاه زملائه.. هو قدوة عندما يلعب، والآن قدوة في كيفية التصرف عندما لا يلعب".

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي جيمي كاراجر

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
سندرلاند

سندرلاند

46

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برينتفورد

برينتفورد

41

تسديدة قوية من ميكيل ميرينو من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة خرجت أعلى مرمى برينتفورد وخرجت إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
