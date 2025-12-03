يتواجد النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، على مقاعد بدلاء فريقه أمام سندرلاند في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول مع سندرلاند مساء اليوم الأربعاء، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويتطلع ليفربول لمواصلة الصحوة بعد الفوز الذي حققه في المباراة الماضية ضد وست هام يونايتد بنتيجة 2-0، في لقاء شهد غياب محمد صلاح عن المشاركة حيث اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء.

وفي مباراة الليلة، تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء لتكون هذه المرة الأولى له بقميص ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي التي يتواجد فيها على مقاعد البدلاء في مباراتين متتاليتين.

كيف ظهر صلاح قبل مباراة ليفربول وسندرلاند؟

وبدا محمد صلاح حزينا بسبب عدم مشاركته للمباراة الثانية على التوالي مع ليفربول، إذ تواجد بديلا دون أن يشارك في مباراة وست هام وتواجد بديلا أيضا في مباراة سندرلاند اليوم.

وخاض قائد منتخب مصر عمليات الإحماء مع اللاعبين البدلاء بمظهر حزين، وعند بداية المباراة ارتدى قناعًا ليختبئ من درجة الحرارة المنخفضة وأيضا يبتعد عن الكاميرات التي تراقبه طوال فترة تواجده على مقاعد البدلاء.

