حسم نادي آرسنال تفوقه على نظيره برينتفورد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026، وجرى اللقاء على ملعب الإمارات.

وتفوق فريق آرسنال على نظيره برينتفورد بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال وبرينتفورد

دخل آرسنال مباراته أمام برينتفورد، بالتشكيل التالي: ديفيد رايا، بن وايت، موسكيرا، هينكابي، كالافيوري، ديكلان رايس، زوبيميندي، مارتن أوديجارد، مادويكي، مارتينيلي، ميكل ميرينو.

وبدأ برينتفورد مباراته أمام آرسنال، بتشكيل جاء على النحو التالي: كويمين كيليهر، هنري، فان دن بيرج، بينوك، آير، كايودي، جنسن، يارموليوك، جانيلت، شادي، واتارا.

آرسنال يعبر برينتفورد

نجح فريق آرسنال في التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12 أمام برينتفورد، وذلك عن طريق ميكيل ميرينو، الذي منح فريقه الأفضلية في المباراة.

GOAL!



The Gunners' strong start is rewarded 🔴



Mikel Merino's thumping header opens the scoring just after the ten-minute mark 💥#beINPL #ARSBRE #Arsenal pic.twitter.com/S6t1cdVhG9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2025

وظهرت سيطرة آرسنال على مجريات المباراة، إذ كاد أن يسجل مادويكي الهدف الثاني لفريقه، بعد أن تلاعب بمدافع برينتفورد، إلا أن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

وكاد أن يسجل برينتفورد في الدقيقة 21 من المباراة، بعد عرضية مرسلة وجهها كيفن شايد برأسية كادت أن تسكن الشباك، إلا أن يد رايا أبعدت الكرة عن المرمى.

واستمرت محاولات آرسنال للتسجيل، حيث شكل أصحاب الأرض خطورة واضحة، وظهر ذلك من خلال تسديدة رايس من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 69 قبل أن يتصدى لها حارس برينتفورد.

وتمكن آرسنال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 91، من زمن المباراة أمام برينتفورد، عن طريق بوكايو ساكو بعد تمريرة حاسمة من ميكيل ميرينو.

وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنًا فوز آرسنال بهدفين دون رد أمام برينتفورد، في اللقاء الذي جرت أحداثه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.