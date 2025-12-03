المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مواجهة مثيرة.. آرسنال يعاقب برينتفورد في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:27 م 03/12/2025
آرسنال

مباراة آرسنال أمام برينتفورد

حسم نادي آرسنال تفوقه على نظيره برينتفورد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2025/2026، وجرى اللقاء على ملعب الإمارات.

وتفوق فريق آرسنال على نظيره برينتفورد بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ14 من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل آرسنال وبرينتفورد

دخل آرسنال مباراته أمام برينتفورد، بالتشكيل التالي: ديفيد رايا، بن وايت، موسكيرا، هينكابي، كالافيوري، ديكلان رايس، زوبيميندي، مارتن أوديجارد، مادويكي، مارتينيلي، ميكل ميرينو.

وبدأ برينتفورد مباراته أمام آرسنال، بتشكيل جاء على النحو التالي: كويمين كيليهر، هنري، فان دن بيرج، بينوك، آير، كايودي، جنسن، يارموليوك، جانيلت، شادي، واتارا.

آرسنال يعبر برينتفورد

نجح فريق آرسنال في التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12 أمام برينتفورد، وذلك عن طريق ميكيل ميرينو، الذي منح فريقه الأفضلية في المباراة.

وظهرت سيطرة آرسنال على مجريات المباراة، إذ كاد أن يسجل مادويكي الهدف الثاني لفريقه، بعد أن تلاعب بمدافع برينتفورد، إلا أن الحارس تصدى للكرة ببراعة.

وكاد أن يسجل برينتفورد في الدقيقة 21 من المباراة، بعد عرضية مرسلة وجهها كيفن شايد برأسية كادت أن تسكن الشباك، إلا أن يد رايا أبعدت الكرة عن المرمى.

واستمرت محاولات آرسنال للتسجيل، حيث شكل أصحاب الأرض خطورة واضحة، وظهر ذلك من خلال تسديدة رايس من على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة 69 قبل أن يتصدى لها حارس برينتفورد.

وتمكن آرسنال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 91، من زمن المباراة أمام برينتفورد، عن طريق بوكايو ساكو بعد تمريرة حاسمة من ميكيل ميرينو.

وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية، معلنًا فوز آرسنال بهدفين دون رد أمام برينتفورد، في اللقاء الذي جرت أحداثه ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي آرسنال برينتفورد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg