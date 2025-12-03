رأس ذهبية.. ميرينيو يعرف طريق الشباك (فيديو)

خطف متوسط الميدان ميكيل ميرينو، لاعب آرسنال، الذي بات مهاجمًا تحت قيادة ميكل أرتيتا المدير الفني لفريق "الجانرز"، الأضواء من جديد، إذ أصبح متخصصًا في هز الشباك عن طريق رأسياته التي لا ترحم أي حارس يقف أمامه.

وبدأ ميكل أرتيتا في الاعتماد على لاعبه ميرينو، في مركز رأس الحربة في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق اللندني، والتي ضربت خط الهجوم على وجه التحديد خلال الموسمين الحالي والماضي.

ميرينو يواصل التألق

نجح ميكيل ميرينو، لاعب نادي آرسنال، في هز شباك برينتفورد بالمواجهة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، عن طريق رأسية مميزة اختارت أن تسكن شباك كويمين كيليهر.

جاء هدف آرسنال، بعد أن أرسل بن وايت عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى ميكيل ميرينو لتوجيه الكرة إلى داخل الشباك في الدقيقة 11 من زمن المباراة.

هدف ميرينو أمام برينتفورد، هو الخامس للاعب الإسباني مع نادي آرسنال في الموسم الجاري، والثاني تواليًا بعد أن تمكن نجم "الجانرز" من هز شباك تشيلسي الأحد الماضي، من كرة رأسية متقنة، منحت فريقه نقطة غالية في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

GOAL!



The Gunners' strong start is rewarded 🔴



Mikel Merino's thumping header opens the scoring just after the ten-minute mark 💥#beINPL #ARSBRE #Arsenal pic.twitter.com/S6t1cdVhG9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 3, 2025

رأس ميرينو الذهبية

أكدت شبكة "أوبتا" أنه لم يسبق وأن سجل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أهدافًا بالرأس في جميع المسابقات أكثر من ميكيل ميرينو، لاعب ىرسنال، موضحة أن اللاعب الإسباني أحرز ثمانية من أهدافه الـ14 برأسه خلال تلك الفترة.

وسجل ميرينو 5 أهداف رفقة آرسنال خلال الموسم الجاري، من خلال مشاركته في 20 مباراة بمختلف المسابقات، إذ ظهر في أكثر من 1100 دقيقة.

وجاءت أهداف ميرينو في الموسم الجاري على النحو التالي:

- أمام سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا (هدفان): هدف منهما برأسية.

- أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي (هدف): رأسية متقنة.

- أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي (هدف): رأسية متقنة.

- أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي (هدف): رأسية متقنة.

وانضم ميرينو إلى صفوف آرسنال مطلع الموسم الماضي (2024/2025)، وشارك مع "الجانرز" خلال 64 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن، إذ تواجد في أرضية الميدان خلال أكثر من 3800 دقيقة.

ونجح ميرينو في تسجيل 14 هدفًا (من بينهم 8 رأسيات)، ونجح في تقديم 7 تمريرات حاسمة.