استكملت اليوم منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت مباريات مثيرة أسفرت عن نتائج هامة لبعض الفرق في الصراع على المراكز العليا والهروب من القاع.

كريستال بالاس يضاعف جراح بيرنلي

حقق كريستال بالاس فوزًا صعبًا على مضيفه بيرنلي بنتيجة 1-0، ليرتفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بعد تحقيقه فوزه السادس هذا الموسم مقابل 5 تعادلات و3 هزائم.

أما بيرنلي، فتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بعدما تلقى خسارته العاشرة في الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد.

نوتنجهام فورست يزيد من آلام وولفرهامبتون

واصل نوتنجهام فورست سلسلة نتائجه الإيجابية بعدما فاز على مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 1-0، ليصل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر.

في المقابل، بقي وولفرهامبتون قابعا في مؤخرة الترتيب عند نقطتين فقط، بعد أن تكبد خسارته الثانية عشرة في الموسم مقابل تعادلين.

أستون فيلا يواصل انتفاضته بفوز مثير على برايتون

حقق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على مضيفه برايتون بنتيجة 4-3 في مباراة مليئة بالإثارة، ليرتفع رصيد فيلا إلى 27 نقطة مؤقتًا في المركز الثالث لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.

بينما تجمد رصيد برايتون عند 22 نقطة في المركز السابع مؤقتًا.