اكتفى نادي ليفربول بالتعادل على أرضه (1-1) أمام سندرلاند، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وبدأ صلاح مباراة ليفربول وسندرلاند بين البدلاء قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني.

وتقدم سندرلاند بهدف لشمس الدين طالبي في الدقيقة 67، قبل أن يتعادل فلوريان فيرتز بهدفه الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، كان ذلك بالدقيقة 81.

وتقدم سندرلاند إلى المركز السادس بـ23 نقطة، بينما بقي ليفربول ثامنًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

ليفربول يتعادل على أرضه أمام سندرلاند

تأخرت الفرص المحققة بين الفريقين حتى صوب فيرتز تسديدة أولى على مرمى سندرلاند عند حدود الدقيقة 23، حولها الحارس إلى ركلة ركنية.

وكاد سندرلاند يتقدم في الدقيقة 32 إثر تسديدة صاروخية تصدى لها أليسون قبل أن ترتطم الكرة في العارضة لتبتعد عن مرمى ليفربول.

وجرب سوبوسلاي حظه بالتصويب من مسافة بعيدة في الدقيقة 43، لكن حارس سندرلاند تألق في التصدي لكرته، وسط حسرة لاعب ليفربول.

وأنهى ليفربول وسندرلاند الشوط الأول بالتعادل (0-0) دون أن يملك أي منهما أفضلية على حساب الآخر.

وشارك محمد صلاح من مقاعد بدلاء ليفربول مع بداية الشوط الثاني.

وحاول ليفربول الذي بدأ أكثر شراسة في بداية الشوط الثاني على مرمى سندرلاند بأكثر من فرصة، كان أخطرها في الدقيقة 58 عن طريق تسديدة لسوبوسلاي مرت أعلى العارضة.

وسجل المغربي شمس الدين طالبي هدفًا مباغتًا في الدقيقة 67 إثر تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، اصطدمت في جسد فان دايك قبل أن تستقر لسوء حظ أليسون في شباك ليفربول.

وبعد هدف طالبي، نجح سندرلاند في جعل الأمور أكثر صعوبة على ليفربول حتى ظهر فيرتز في الدقيقة 81.

وأحرز فلوريان فيرتز هدفه الأول على الإطلاق مع ليفربول بالدوري الإنجليزي في مرمى سندرلاند، بعد أن راوغ لاعبين اثنين قبل أن يسدد كرة ارتطمت في أحد المدافعين ثم سكنت شباك روفس.

واستمرت محاولات ليفربول أمام سندرلاند، لكن الضيوف صمدوا دفاعيًا مع هجمات مرتدة، كان أخطرها في الدقيقة 90+2 عن طريق البديل إسيدور الذي راوغ أليسون ثم سدد كرة أنقذها كييزا من على خط المرمى