الهزيمة الأولى منذ 40 يوما.. تشيلسي يسقط أمام ليدز في ليلة عودة بالمر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:42 ص 04/12/2025
بالمر

بالمر من مباراة ليدز وتشيلسي

تلقى نادي تشيلسي الهزيمة الأولى منذ ما يقارب 40 يومًا أمام ليدز يونايتد في مباراة أقيمت على ملعب إيلاند رود، ضمن الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وخسر تشيلسي لأول مرة في جميع المسابقات الرسمية منذ أكتوبر الماضي، أمام سندرلاند، إذ بقي دون هزيمة لـ7 مباريات متتالية.

تشيلسي يسقط أمام ليدز

تقدم ليدز بهدفين في الشوط الأول عن طريق بيول وتاناكا في الدقيقتين 6 و43 على الترتيب، فيما كان أداء تشيلسي باهتًا، حيث اكتفى بتسديدةة واحدة على المرمى.

وفي الشوط الثاني، قلص البديل بيدرو نيتو الفارق بهدف في الدقيقة 50.

وبينما كان تشيلسي يبحث عن إدراك التعادل، قضى ليدز على آمال فريق ماريسكا بهدف ثالث من توقيع المهاجم دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة 72.

وأنهى ليدز سلسلة من النتائج السلبية بعد 4 خسائر متتالية في الدوري الإنجليزي، ليخرج أخيرًا من مراكز الهبوط، ما يخفف الضغط على المدرب دانييل فاركه.

وشهدت مباراة ليدز وتشيلسي عودة اللاعب كول بالمر إلى المشاركة أخيرًا بعد التعافي من إصابة لحقت به أمام مانشستر يونايتد في سبتمبر الماضي.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي ليدز يونايتد

