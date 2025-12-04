حقق أرسنال الفوز في الوقت الذي تعادل خلاله ليفربول وخسر فيه تشيلسي، ما زاد من إثارة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتقام مباريات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي على 3 أيام، إذ انطلقت الثلاثاء، واستمرت الأربعاء، على أن تختتم مساء الخميس.

ترتيب الدوري الإنجليزي

نجح أرسنال في الابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي، بالفوز (2-0) على برينتفورد.

وخيب تشيلسي الآمال أمام ليدز بالخسارة لأول مرة في جميع المسابقات الرسمية منذ قرابة 40 يومًا.

واكتفى ليفربول بالتعادل على أرضه (1-1) أمام سندرلاند في مباراة بدأها محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة، متقدمًا بـ5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

وتراجع تشيلسي في سباق الدوري الإنجليزي إلى المركز الرابع، وبقي ليفربول في المركز الثامن.

